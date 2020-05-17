سيلفيا رومانو شخصية الأسبوع والمواجهات بأبين حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الناشطة الحقوقية سيلفيا رومانو التي اعتنقت الإسلام خلال اختطافها من قبل حركة شباب المجاهدين في كينيا والصومال شخصية الأسبوع. كما منح المواجهات بمدينة أبين لقب الحدث الأبرز.

منح جمهور الجزيرة الناشطة الإيطالية سيلفيا رومانو التي اعتنقت الإسلام خلال فترة اختطافها من قبل حركة الشباب المجاهدين في الصومال وكينيا لقب شخصية الأسبوع، كما منح المواجهات التي شهدتها مدينة أبين بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لقب الحدث الأبرز.

شخصية الأسبوع

حصدت الناشطة الإيطالية سيلفيا رومانو -التي اعتقلت خلال تطوعها للعمل في دار للأيتام بكينيا على يد حركة الشباب المجاهدين واعتنقت بعد ذلك الإسلام- لقب شخصية الأسبوع في تصويت الجمهور لـ "سباق الأخبار".

وبعد وساطة تركية تم الإفراج عن الناشطة الإيطالية وعادت رومانو لبلدها وسط ترحيب كبير، لكن هذا الترحيب انقلب لهجوم شنته الأحزاب اليمينية عليها بعد أن أعلنت اعتناقها للإسلام خلال فترة اعتقالها، وأن اسمها أصبح عائشة، مؤكدة أن خاطفيها لم يعاملوها بسوء، وأنها اعتنقت الإسلام عن قناعة.

وقد منح 48% من جمهور الجزيرة الناشطة لقب شخصية الأسبوع في التصويت الذي أجراه "سباق الأخبار" على مدى ثلاثة أيام.

وحلّ ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بالمركز الثاني، وذلك بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرتها إدارة السجون بالسعودية، تنفي فيه وفاته، قبل أن تحذف التغريدة وتزعم بأنه جرى اختراق لموقعها.

حدث الأسبوع

وفي سباق "حدث الأسبوع" حلت المواجهات بمدينة "أبين" بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على اللقب، بعد أن نالت 54% من أصوات جمهور الجزيرة، بينما حلت التعديلات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الطوارئ وأعطى فيها صلاحيات أكثر للعسكر على المركز الثاني، بواقع 24% من الأصوات.

وجاء بالمركز الثالث رفض حزب الله اللبناني نشر قوات أممية لمراقبة الحدود مع سوريا.