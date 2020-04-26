البث الحي

من برنامج: سباق الأخبار

المهددون بفقد وظائفهم بسبب كورونا شخصية الأسبوع وانهيار أسعار النفط حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة العاملين والموظفين حول المعالم المهددين بفقد وظائفهم بسبب جائحة كورونا لقب حدث الأسبوع، في حين حصل انهيار أسعار النفط غير المسبوق على لقب حدث الأسبوع.

حصل العمال والموظفون حول العالم المهددون بفقدان وظائفهم ومصدر رزقهم على لقب شخصية الأسبوع، في الاستطلاع الذي تجريه الجزيرة على مدى ثلاثة أيام أسبوعيا، في حين حصل انهيار أسعار النفط بشكل غير مسبوق على لقب "حدث الأسبوع".

شخصية الأسبوع
منح 52% من جمهور الجزيرة أصواتهم لملايين الموظفين والعمال حول العالم المهددين بفقد وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وتشير الأرقام والدراسات إلى أن عشرات الملايين حول العالم سيفقدون وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث اضطر الكثير من الشركات إلى الإغلاق أو الاستغناء عن الكثير من موظفيها، وبحسب الأرقام فإن 26 مليون أميركي تقدموا بطلب معونات من الحكومة بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، كما خصصت دول أوروبية مئات الملايين لمساعدة هذه الفئة من الناس.

وحل بالمرتبة الثانية في شخصية الأسبوع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي يكتنف الغموض حالته الصحية، بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات عيد ميلاد جده المؤسس، وقد حصل على 27% من أصوات جمهور الجزيرة.

كما حل مخرج ورسام توم أند جيري بالمركز الثالث بعد أن حصل على أصوات 15% من الجمهور، وجاء النائب المقدسي أبو طير بالمركز الرابع بعد حصوله على 6% من الأصوات.

حدث الأسبوع
وفي سباق "حدث الأسبوع" حصل الانهيار غير المسبوق بأسعار النفط على لقب حدث الأسبوع الأبرز بعد أن صوت له 71% من جمهور الجزيرة، وجاء بالمركز الثاني بدء دول أوروبية تجربة لقاح للعلاج من فيروس كورونا وقد حصل على 20% من الأصوات، في حين حل بالمركز الثالث إعلان مدينة عدن مدين منكوبة، وقد حصلت على 9% من أصوات جمهور الجزيرة 

25/4/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار

سيلفيا رومانو شخصية الأسبوع والمواجهات بأبين حدثه الأبرز

سباق الأخبار.. سيلفيا رومانو شخصية الأسبوع ومواجهات أبين حدثه الأبرز

المخرج الشاب شادي حبش شخصية الأسبوع والسباق الدولي للقاح كورونا حدثه الأبرز

سباق الأخبار- شادي حبش شخصية الأسبوع والسباق الدولي للقاح كورونا حدثه

الحقوقي السعودي عبد الله الحامد شخصية الأسبوع والتطبيع الدرامي الحدث الأبرز

سباق الأخبار- الحقوقي عبد الله الحامد شخصية الأسبوع والتطبيع الدرامي حدثه

عبد الرحيم الحويطي شخصية الأسبوع.. وهزيمة حفتر في غربي ليبيا حدثه الأبرز

سباق الاخبار..الحويطي شخصية الأسبوع وهزيمة حفتر حدثه الأبرز
شاهد المزيد