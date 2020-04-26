المهددون بفقد وظائفهم بسبب كورونا شخصية الأسبوع وانهيار أسعار النفط حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة العاملين والموظفين حول المعالم المهددين بفقد وظائفهم بسبب جائحة كورونا لقب حدث الأسبوع، في حين حصل انهيار أسعار النفط غير المسبوق على لقب حدث الأسبوع.

حصل العمال والموظفون حول العالم المهددون بفقدان وظائفهم ومصدر رزقهم على لقب شخصية الأسبوع، في الاستطلاع الذي تجريه الجزيرة على مدى ثلاثة أيام أسبوعيا، في حين حصل انهيار أسعار النفط بشكل غير مسبوق على لقب "حدث الأسبوع".

شخصية الأسبوع

منح 52% من جمهور الجزيرة أصواتهم لملايين الموظفين والعمال حول العالم المهددين بفقد وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشير الأرقام والدراسات إلى أن عشرات الملايين حول العالم سيفقدون وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث اضطر الكثير من الشركات إلى الإغلاق أو الاستغناء عن الكثير من موظفيها، وبحسب الأرقام فإن 26 مليون أميركي تقدموا بطلب معونات من الحكومة بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، كما خصصت دول أوروبية مئات الملايين لمساعدة هذه الفئة من الناس.

وحل بالمرتبة الثانية في شخصية الأسبوع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي يكتنف الغموض حالته الصحية، بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات عيد ميلاد جده المؤسس، وقد حصل على 27% من أصوات جمهور الجزيرة.

كما حل مخرج ورسام توم أند جيري بالمركز الثالث بعد أن حصل على أصوات 15% من الجمهور، وجاء النائب المقدسي أبو طير بالمركز الرابع بعد حصوله على 6% من الأصوات.

حدث الأسبوع

وفي سباق "حدث الأسبوع" حصل الانهيار غير المسبوق بأسعار النفط على لقب حدث الأسبوع الأبرز بعد أن صوت له 71% من جمهور الجزيرة، وجاء بالمركز الثاني بدء دول أوروبية تجربة لقاح للعلاج من فيروس كورونا وقد حصل على 20% من الأصوات، في حين حل بالمركز الثالث إعلان مدينة عدن مدين منكوبة، وقد حصلت على 9% من أصوات جمهور الجزيرة