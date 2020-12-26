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العالم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
26/12/2020
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