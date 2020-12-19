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47:26
من برنامج:
سباق الأخبار
جوليو ريجيني شخصية الأسبوع والعقوبات الأميركية على تركيا حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة الباحث الإيطالي الراحل جوليو ريجيني لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.
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19/12/2020
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