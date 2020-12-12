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"ضحية العنصرية" في الرياضة شخصية الأسبوع وتطعيم كورونا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب نادي باشاك شهير التركي لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع فكان بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
12/12/2020
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48:26
(الجزيرة)

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48:29

مسعود أوزيل شخصية الأسبوع واعتقال "جاسوس" للإمارات بتركيا حدثه الأبرز

48:15
(الجزيرة)

الرهينة بترونين شخصية الأسبوع وتجدد القتال في إقليم قره باغ حدثه الأبرز

47:25
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