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49:09
من برنامج:
سباق الأخبار
"ضحية العنصرية" في الرياضة شخصية الأسبوع وتطعيم كورونا حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب نادي باشاك شهير التركي لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع فكان بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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12/12/2020
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