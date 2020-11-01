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من برنامج: سباق الأخبار

الأسير ماهر الأخرس شخصية الأسبوع وحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية حدثه الأبرز

اختار جمهور الجزيرة الأسير الفلسطيني "ماهر الأخرس" ليكون شخصية الأسبوع، في حين اختار الدعوة لحملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية لقب حدث الأسبوع.

وقد منح أغلبية جمهور الجزيرة في التصويت الذي أجراه على مدى 3 أيام وبنسبة 65%، لقب شخصية الأسبوع، بعد أن تدهورت حالة الصحية، بعد مضي أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

وحل رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة جوسيب ماري بالمركز الثاني في سباق شخصية الأسبوع بعد أن حصل على نسبة 19% من أصوات المشاركين في التصويت، بينما حل وزير الشباب في حكومة الحوثيين حسين زيد بالمركز الثالث بعد حصوله على 9% من أصوات الناخبين، وجاء بالمركز الرابع المواطن الأميركي من أصل أفريقي والتر والاس الذي قتل برصاص الشرطة بمدينة فيلادلفيا أمام أعين والدته.

حدث الأسبوع
وفي سباق حدث الأسبوع حلت وبأغلبية ساحقة الدعوات في العالمين العربي والإسلامي لحملة مقاطعة واسعة للمنتجات الفرنسية بالمركز الأول.

وكانت هذه الدعوات قد انطلقت ردا على إصرار فرنسا نشر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد منح 90% من جمهور الجزيرة أصواتهم في سباق "حدث الأسبوع".

وفي السباق نفسه أيضا، فازت الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأميركية بالمركز الثاني، بينما جاء تجدد المعارك بين أذربيجان وأرمينيا بالمركز الثالث.

31/10/2020
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