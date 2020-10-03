أمير الكويت الراحل شخصية الأسبوع والمواجهات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة في تصويت برنامج "سباق الأخبار" بتاريخ (2020/10/3)- لقب "شخصية الأسبوع" لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، بينما حصلت المواجهات بين أذربيجان وأرمينيا على لقب "حدث الأسبوع".

شخصية الأسبوع

حصل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح على لقب "شخصية الأسبوع" بنيله 50% من أصوات المشاركين في تصويت "سباق الأخبار"، وذلك عقب إعلان الديوان الأميري في الكويت خبر وفاة الأمير عن عمر ناهز 91 عاما.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي على أمير البلاد لمدة 40 يوما، مع إغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

وجاء في المركز الثاني، صيادا غزة محمود وحسن الزعزوع، حيث نالا 44% من الأصوات على إثر الضجة التي أثارها مقتل الصيادين وتعرض شقيقهما ياسر للاعتقال على يد البحرية المصرية، وكذا حالة الغضب الشعبي والرسمي في غزة ومطالبة أهالي القطاع بالتحقيق فيما تعرض له الأشقاء وهم في طريقهم لنيل لقمة العيش.

في حين تقاسم المركز الثالث كل من الروائية الإماراتية ظبية خميس المهيري ولاعب الأوروغواي لويس سواريز بعد أن نال كل منهما 3% من الأصوات. وذلك على إثر منع ظبية خميس من السفر بسبب معارضتها لاتفاق التطبيع بين بلادها وبين إسرائيل، وكذا الجدل الذي أثاره سواريز في ظل الطريقة التي تخلى بها نادي برشلونة عن خدماته.

الحدث الأبرز

وفي تصويت الحدث الأبرز، حصل على لقب "حدث الأسبوع" المواجهات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ٫ إذ صوت لها 50% من المشاركين. فمنذ أن خرجت الجارتان القوقازيتان من عباءة الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينيات، والصراع على الإقليم بينهما لا يهدأ إلا ليشتعل مجددا.

وحلت في المركز الثاني المظاهرات في مصر للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وهدم البيوت، التي نالت 46% من الأصوات. أما المركز الثالث فكان من نصيب المشهد السياسي بلبنان في ظل الفشل بتشكيل حكومة جديدة الذي نال 4% من أصوات المشاركين.