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من برنامج: سباق الأخبار

مسعود أوزيل شخصية الأسبوع واعتقال "جاسوس" للإمارات بتركيا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة اللاعب الألماني مسعود أوزيل لقب شخصية الأسبوع، بعد استبعاده من تشكيلة فريق أرسنال، أما حدث الأسبوع فكان اعتقال تركيا صحفيا فلسطينيا واتهامه بالتجسس لصالح الإمارات.

فقد حصل مسعود أوزيل على 42% من أصوات جمهور الجزيرة، بعد استبعاده من تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي في بطولتي الدوري المحلي والأوروبي، من دون تقديم تفسيرات رسمية، في حين أرجعت وسائل إعلام الأمر إلى ارتباطات تجارية لأرسنال مع الصين، التي انتقد أوزيل انتهاكاتها ضد مسلمي الإيغور، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المركز الثاني، حلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بعد أن نالت 33% من أصوات الجمهور، بعد فوز حزبها الساحق بالانتخابات العامة.

واستندت زعيمة حزب العمال (40 عاما) في فوزها إلى أداء حكومتها المميز -بشهادة منظمة الصحة العالمية- في التعامل مع جائحة كورونا، فضلا عن قيادتها اللافتة لدفة البلاد في أعقاب مذبحة المساجد في كرايست تشيرتش التي راح ضحيتها عشرات المسلمين.

وفي المركز الثالث حل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي نال 17% من أصوات جمهور الجزيرة، في ظل تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ونقله -بطلب من السلطة الفلسطينية- إلى أحد المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج.

أما المركز الرابع فكان من نصيب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، الذي نال 8% من أصوات جمهور الجزيرة، إثر الهجوم عليه من قبل الإعلام الرسمي، وإذاعة تسريبات قديمة له.

وتفجر الخلاف بين هيكل والإعلام المصري بعد تصريحات له قال فيها إن أغلب الشباب المصري لا يتابعون وسائل الإعلام التقليدية من تلفزيون وصحف. ويفسر البعض ما يحدث بالحملة المنظمة للإطاحة بالوزير من قبل جهات تتصارع مع بعضها داخل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم فكان اعتقال تركيا صحفيا فلسطينيا، واتهامه بالتجسس لصالح الإمارات، ونال الحدث 51% من أصوات جمهور الجزيرة.

وفي المركز الثاني، حلت تطورات المشهد السوداني على وقع جدل مستمر بشأن التطبيع واستحقاقات رفع اسم البلاد من قائمة دعم الإرهاب، ونالت 39% من الأصوات.

وحل ثالثا إعلان الأمم المتحدة دخول إجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية حيز التنفيذ، ونال 10% من أصوات الجمهور.

24/10/2020
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