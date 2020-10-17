الرهينة بترونين شخصية الأسبوع وتجدد القتال في إقليم قره باغ حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الرهينة الفرنسية صوفي بترونين لقب شخصية الأسبوع، إثر كشفها عن اعتناقها الإسلام بعد 4 سنوات من اختطافها من قبل جماعة مسلحة في مالي، أما حدث الأسبوع فكان تجدد القتال في إقليم قره باغ.

فقد حصلت بترونين على 65% من أصوات جمهور الجزيرة، وذلك بعد الضجة التي أثارتها عقب عودتها إلى بلادها واستقبالها من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم الكشف عن اعتناقها الإسلام وتغيير اسمها إلى مريم.

وكانت مريم قد اختُطفت قبل 4 سنوات من قبل جماعة إسلامية في مالي، وأما عودتها فتأتي بعد أيام قليلة من مهاجمة ماكرون للإسلام ووصفه بأنه يعيش في أزمة.

وجاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا وتوقفه عن اللعب عدة مباريات.

وجاء الفنان المصري محمود ياسين في المركز الثالث في سباق "شخصية الأسبوع"، إثر وفاته الأسبوع الماضي عن 79 عاما.

أما المركز الرابع فكان من نصيب القاضية الأميركية إيمي كوني باريت التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيينها في المحكمة العليا، رافضا مطالب الديمقراطيين تأجيل قرار التعيين حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.

حدث الأسبوع

أما في سباق "حدث الأسبوع"، فقد اختار جمهور الجزيرة -وبغالبية كبيرة وصلت 74%- "تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان" ليكون حدث الأسبوع الأبرز، بينما حلت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى سد النهضة رفقة الرئيس الإريتري في المركز الثاني، وجاء قرار فصائل عراقية مسلحة وقف هجماتها ضد السفارة والمصالح الأميركية في المركز الثالث.

يذكر أن التصويت في "سباق الأخبار" استمر طوال 3 أيام، على منصات الجزيرة كافة.