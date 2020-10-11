ترامب شخصية الأسبوع وإعدام المعارضين في مصر حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقب "شخصية الأسبوع"، في حين حصل تنفيذ إعدامات جديدة بحق معارضين في مصر على لقب "حدث الأسبوع".

فقد منح 42% من جمهور الجزيرة المشاركين في التصويت الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار" أصواتهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب على إثر إصابته بفيروس كورونا، وتصريحاته بأنه لا يعاني من أي أعراض، وإشادته بالأدوية التي تناولها رغم إجماع الأطباء على أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد.

وحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، بعد أن نال 30% من أصوات الجمهور على وقع تصريحه بأن "الإسلام دين يواجه أزمة في أكثر من مكان في العالم"، وهو التصريح الذي أثار موجة واسعة من الجدل وردود الأفعال الغاضبة في العالمين العربي والإسلامي.

وقد كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأعلى صوتا في الرد على ماكرون، واصفا تصريحاته بـ"قلة الأدب".

وفي المركز الثالث جاء العالمان الأميركيان هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني مايكل هوتون بـ20% من أصوات الجمهور، بعد حصولهم على جائزة نوبل للطب تقديرا لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" (C).

وحل الأمين المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الداعية الباكستاني عبد الغفار عزيز في المركز الرابع بـ8% من أصوات جمهور الجزيرة، بعد وفاته الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 58 عاما عقب صراع طويل مع مرض السرطان.

وقد عرف عزيز بنشاطه الدعوي والسياسي، فهو نائب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، ويعتبر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم فهو تنفيذ إعدامات جديدة بحق معارضين في مصر، ونال 47%، متقدما بفارق طفيف جدا على اتساع رقعة المعارك في إقليم ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا الذي نال 46% من الأصوات.

وفي المركز الثالث حلت تفاهمات الحوار الليبي- الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بـ7% من أصوات جمهور الجزيرة.