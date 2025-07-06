فرحة يمنيين بفوز كروي بحضرموت تتحول إلى كارثة ومغردون يطالبون بالمحاسبة

رغم توقف الدوري اليمني رسميا عام 2015، فإن شغف اليمنيين بكرة القدم لم ينقطع، ولجؤوا إلى تنظيم بطولات محلية في مدن متفرقة، آخرها كان في محافظة حضرموت، ولكنها انتهت بكارثة.

فقد احتضنت مدينة الشحر في حضرموت الأسبوع الماضي مباراة كرة قدم بين فريقي "شباب المنصورة" و"نادي التعاون الرياضي"، ضمن بطولة الذكرى الـ52 لتأسيس "شبيبة الحامي". وانتهت المباراة بفوز نادي التعاون 2 مقابل 1.

واجتمع العشرات من شباب مدينة الشحر في ساحة الخور للاحتفال بفوز نادي التعاون، حيث ردد الجمهور الأهازيج والأغاني وقاموا برقصات جماعية، لكن سقالة حديدية مؤقتة مكونة من 3 طبقات انهارت على رؤوس من كانوا عليها، وأصيب نحو 25 مشجعا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشحر العام، فيما أحيلت الحالات الحرجة إلى مدينة المكلا.

فتح تحقيق

وأثارت هذه الحادثة المؤلمة تفاعلا من طرف يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقات وتغريدات رصدت بعضها حلقة (2025/7/6) من برنامج "شبكات".

وبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى لأن الحادث انقضى على خير، قال أبو يحيى "السقالات واضح أنها خشبية ولا تستطيع تحمل هذا الكم الهائل من الجمهور والضغط الناتج من الرقص، طبيعي رح تتهدم حتى لو كانت حديدا".

وجاء في تغريدة الكسادي عمر أن "السقالات ليست منصات احتفالية، بل هياكل مخصصة للبناء فقط.. نطالب بالتحقيق والمحاسبة، والالتزام بمعايير السلامة".

ومن جهتها، غرّدت هديل "يا حرام الشباب.. ظروف معيشية صعبة وفقر وضعف بالبنى التحتية.. حاولوا يفرحوا لكن السقالات كانت لهم بالمرصاد وحولت فرحهم لكارثة".

ووصف محمد عباد في تعليقه ما جرى بأنه كارثة، وقال "يجب فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين أعطوا الموافقة على تركيب السقالة سواء من إداريي النادي الرياضي أو تصاريح البلدية.. يجب أن ينتهي الإهمال والفساد الحاصل.. البلد لم تعد تتحمل كوارث".

يذكر أن الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن حالت دون استئناف الدوري اليمني، الذي كان قد أوقف بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة صنعاء.