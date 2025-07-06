الولاء ينتصر على الطموح.. نيكو ويليامز يكسر قلوب عشاق البارسا

تفاعل مغردون مع خبر تجديد اللاعب نيكو ويليامز عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، والذي جاء بمثابة صدمة لجماهير برشلونة التي كانت تترقب انضمامه للنادي الكتالوني.

وانقسمت الآراء بين مؤيد لقرار اللاعب باعتباره إثباتا للولاء ورفضا لإغراءات الأندية الكبيرة، ومعارض يرى أنه ضيّع فرصة العمر للانتقال إلى مستوى أعلى في كرة القدم العالمية.

وأبرزت حلقة (2025/7/6) من برنامج "شبكات" تباين ردود الأفعال بين النشطاء، فبينما رأى البعض أن القرار يعكس حبا حقيقيا للنادي وتفضيلا للاستقرار على الطموحات المالية، اعتبر آخرون أنه تفويت لفرصة تاريخية للانضمام لأحد أكبر الأندية في العالم.

ابن النادي

وعبر الناشط هشام عن إعجابه بقرار اللاعب البقاء في ناديه، وكتب يقول: "نيكو ويليامز أثبت أنه ابن النادي، مو لازم كل لاعب يشوف شعار برشلونة يركض وراه، خلينا نكبر نيكو ملك عندنا".

وأيده في الرأي المغرد راكيل الذي غرد يقول "هو نجم في بيلباو، في برشلونة سيكون مجرد لاعب آخر، أحسنت على تفضيل الاستقرار والبطولة الشخصية على الشعار".

ومن ناحية أخرى، عبر المغرد محمد عن خيبة الأمل من تفويت الفرصة، وكتب يقول "أتلتيك نادٍ كبير نعم، لكن نيكو كانت أمامه فرصة للقفزة الكبرى، سيكون من شبه المستحيل رؤيته في نادٍ أوروبي عملاق مستقبلا".

وفي نفس السياق، أشار وليد إلى أن اللاعب أضاع فرصة العمر وكتب يقول: "مع احترامي لأتلتيك بيلباو، بس نيكو ضيع فرصة حياته، البرسا مو بس نادي، هي محطة تصنع منك نجما عالميا، أنت حر بس لا تبكي بكرة لما يطلع اسمك من حسابات أوروبا الكبيرة".

ومن زاوية أخرى، سخر المغرد عبد العزيز من موقف برشلونة، وغرد يقول: "نيكو جلط البرشلونيين، نشف ريقهم في المفاوضات بعدين طلعلهم بتمديد عقده مع بيلباو، سوالهم سربرايز سربرزت حياتهم".

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة برشلونة علمت بتجديد نيكو وليامز عقده مع أتلتيك بلباو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأنكى من ذلك، أن النادي الباسكي رفع الشرط الجزائي في عقد ويليامز ليصل إلى نحو 90 مليون يورو، ما يعقّد أي محاولة مستقبلية للتعاقد معه.