كيف نعى نجوم كرة القدم زميلهم الراحل ديوغو جوتا؟

تلقى نجوم كرة القدم وعشاقها في جميع أرجاء العالم صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال ديوغو جوتا مع شقيقه أندريه في حادث سيارة مأساوي.

ووقع الحادث على طريق سريع قرب بلدية بالاسيوس دي سانابريا في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا، حيث توفي جوتا وشقيقه فورا.

ووفقا لتقارير أولية للشرطة الإسبانية، فقد انفجر أحد إطارات السيارة، ثم انحرفت عن مسارها، وارتطمت بقوة بالحاجز الحديدي للطريق، فاشتعلت النيران فيها فورا، وتحولت سريعا إلى رماد.

ويدافع جوتا (28 عاما) عن ألوان ليفربول منذ صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي بعد مسيرة حافلة شهدت انضمامه إلى بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وخاض جوتا 182 مباراة مع ليفربول أحرز خلالها 65 هدفا وصنع 26 أخرى، وتُوّج بـ3 ألقاب مع "الريدز"، في حين شارك في 49 مباراة مع منتخب بلاده وفاز مرتين بدوري الأمم الأوروبية.

وكان جوتا قد تزوج قبل 11 يوما من صديقته روتِه كاردوسو والدة أطفاله الثلاثة، ونشر صور حفل زفافه، وقال إنه "أسعد رجل في العالم".

أما على صعيد رودو الفعل فقد نكس نادي ليفربول علمه على مقره الرئيسي، كما نعاه الاتحاد البرتغالي للعبة، إضافة إلى معظم أندية كرة القدم الأوروبية، خاصة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قالوا؟

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/7/3)- جانبا من تعليقات نجوم الكرة على وفاة ديوغو جوتا على حساباتهم الرسمية في المنصات الرقمية.

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو في تغريدته إنه لا يستوعب ما حدث، لافتا إلى أنهما كانا معا في المنتخب البرتغالي قبل وقت قصير، كما احتفل جوتا بزواجه حديثا.

وأضاف رونالدو مواسيا "أبعث بخالص التعازي إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، وأتمنى لهم كل القوة والصبر في هذه المحنة".

وكذلك، قال الإنجليزي جاك غريليش "بصراحة، لا أجد كلمات للتعبير عن مدى حزني، إنه أمر محطم للقلب، تعازي الحارة لعائلته، ارقدا بسلام ديوغو وأندريه".

بدوره، لم يجد الأوروغوياني داروين نونيز زميل جوتا في ليفربول "كلمات قادرة على مواساة هذا الألم الكبير"، مضيفا "سأتذكرك دائما بابتسامتك، كرفيق رائع داخل الملعب وخارجه".

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وأبدى الألماني يورغن كلوب -الذي أشرف على تدريب جوتا في ليفربول- شعوره بالعجز والأسى على رحيل ديوغو وشقيقه أندريه.

ووفق كلوب، فإن جوتا "لم يكن مجرد لاعب رائع فحسب، بل كان صديقا عظيما، وزوجا وأبا محبا ومتفانيا".

وفي الإطار ذاته، قال المكسيكي راؤول خيمينيز "من الصعب تقبّل مثل هذا الخبر، وما زال يصعب عليّ تصديقه"، واصفا جوتا بأنه "زميل رائع وصديق عزيز، وقبل كل شيء أب عظيم"، ثم اختتم تغريدته "سنظل نذكرك دائما".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم دقيقة صمت خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس أوروبا للسيدات اليوم الخميس حدادا على وفاة ديوغو جوتا وشقيقه.