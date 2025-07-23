اتهامات بذبح الحمير وبيع لحومها في "عاصمة الشواء" المغربية

رغم شهرتها في تقديم أطباق الشواء، تعرضت مدينة وادي أمليل المغربية لحملة انتقادات على خلفية اتهامات بذبح الحمير وبيع لحومها للناس التي تذهب إلى هناك للاستراحة والتمتع بأطباق الشواء اللذيذة.

وتعرف مدينة وادي أمليل، الواقعة على الطريق بين فاس ووجدة، والتابعة لإقليم تازة شمال شرقي المغرب، بأنها "عاصمة الشواء"، لما تشتهر به من مطاعم تقدم أطباقا مشوية، وهي محطة للمسافرين الباحثين عن استراحة قصيرة أو وجبة تقليدية لذيذة وسط الطريق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قبل أيام مقطع فيديو نشره أحد سكان المدينة يزعم فيه أنه عثر على عظام حيوانات ملقاة أمام بعض المطاعم، ورجّح أن تكون لحيوانات غير مألوفة للاستهلاك الآدمي، مثل الحمير، وقال إن المطاعم هي التي تقوم بذبحها وبيعها للزبائن.

تعليقات

أثار مقطع الفيديو موجة من الشكوك والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل، خاصة مع شهرة المدينة في تقديم أطباق الشواء. ورصدت حلقة (2025/7/23) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وقال المهدي في تعليقه "بالله عليكم، هل يصدق العقل أن العظام هي للبهائم مثلا والذي فعل فعلته سيرميها قرب محلات الشواء المصطفة غير بعيد بأمتار معدودة؟".

وجاء في تعليق ياسين "هنا يُطرح السؤال الجوهري: ما هو دور لجان المراقبة المكلفة بتتبع محلات تقديم الوجبات، خاصة الشواء؟ وأين هي آليات المراقبة الصحية التي يُفترض أن تحمي صحة المواطن؟".

وتساءل عبد الرحيم في تغريدته قائلا: "أليس هناك مجزرة في وادي أمليل، وهناك جماعة، وعندها لجان المراقبة وعندها وعندها.. ما الذي أتى بتلك الكمية الكبيرة من العظام و(الرؤوس) لذلك المكان غير المخصص لرمي النفايات؟ يعني ذبيحة سرية.. إذن في كلتا الحالتين هناك خلل وتقصير".

وكان لنجيب موقف مغاير، بقوله "أكاد أجزم أن وادي أمليل تنتج أجود أنواع اللحوم على الصعيد الوطني وأنا ولد الميدان وأتحدى أيا كان يأتي ويشاهد عملية المراقبة المشددة من طرف المصالح البيطرية ولجان المراقبة الصحية التابعة للبلدية".

ويذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فنّد هذه المزاعم، وأكد أن العظام التي عُثر عليها تعود لأبقار، وليست لحمير كما تم الترويج، وناتجة عن أنشطة الذبح، ودعا السلطات المحلية إلى دفنها تفاديًا للمخاطر البيئية وجذب الكلاب الضالة.

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من جهتها، اتهمت جماعة وادي أمليل عبر صفحتها على فيسبوك بعض صفحات التواصل "بنشر أخبار كاذبة ومضللة لأغراض رخيصة" تتعلق بجودة اللحوم في مطاعم المدينة ومصدرها، وأنها "حملات ممنهجة" تمسّ بسمعة المدينة واقتصادها المحلي.