مقتل داعية يمني يثير الانتقادات والاستياء على المنصات

تداولت المنصات اليمينة خبر مقتل الداعية اليمني صالح حنتوس الذي يوصف بأنه من الوجوه الدينية البارزة في محافظة ريمة شمال غربي اليمن.

وكان حنتوس (72 عاما) يعلّم القرآن الكريم في منطقته بمديرية السلفية منذ أكثر من 30 عاما، وتقول وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أغلقت الدار التي يعلّم فيها القرآن، فواصل التعليم في مسجده.

وبحسب ما تداولت المنصات، فقد تفاجأ الرجل وعائلته فجر أمس الثلاثاء بقوة عسكرية تابعة لأنصار الله تحاصر منزله وتلقي عليه القذائف.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الجماعة أرسلت أكثر من 50 مدرعة لاقتحام منطقة الرجل واعتقاله فحاصرت منزله، ودفعت بتعزيزات من معسكرات محافظة ذمار والسخنة في الحديدة، ومنعت أي محاولات للأهالي للوصول إلى الرجل.

أما الرجل فقرر المواجهة بسلاحه الشخصي بمفرده وبرفقته زوجته في المنزل، فأصيبت وظلت تنزف لساعات، أما زوجها فقتل وإلى جانبه حفيد أخيه.

وقد نعى حزب الإصلاح في محافظة ريمة الشيخ الذي ينتمي إليه، وقال في بيان إن "حنتوس ارتقى شهيدا دفاعا عن دينه ومبادئه وقيمه وبيته وعرضه إثر اعتداء إجرامي من قبل عصابات المليشيا الحوثية، ونحمّل المليشيا كامل المسؤولية".

من جهتها، نعت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حنتوس، واعتبرت ما جرى له اغتيالا، وقالت "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ونحمّل المليشيا كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية عنها ومحاسبة كل المتورطين فيها".

أما شرطة محافظة ريمة التابعة لأنصار الله فأصدرت بيانا بشأن ما جرى، وقالت "حنتوس كان يمارس أنشطة تحريضية تستهدف أمن واستقرار المحافظة، حيث عمد إلى الدعوة للفوضى والتمرد، ورفض مواقف الدولة والشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد وجهت له إنذارات سابقة وقابلها بالرفض، وكلفت حملة أمنية بضبطه، لكنه بادر بإطلاق النار على الحملة، فردّ الأفراد على مصدر النيران دفاعا عن النفس".

تعليقات

وتحول موضوع مقتل الداعية إلى حديث على المنصات في اليمن، وهو ما تظهره تعليقات رصدت بعضها حلقة (2025/7/2) من برنامج "شبكات".

إعلان

وتقول أمل "استهداف المليشيا الحوثية العلماء ورجال الدين أكبر دليل على انسلاخها من القيم والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".

وغرد نضال "ليس شرطا أن يكون الشخص هاربا في الجبال حتى يكون متمردا، يكفي أنك ترفض الأوامر، تحرض، تزرع الفتنة، وتطلق النار على الدولة من بيتك.. التمرد سلوك، ليس مكانا! والبيت الذي يطلق منه الرصاص على الأمن ما عاد بيتا، صار جبهة".

من جهته، قال رفيق "المتمرد يكون هاربا من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل ومن واد إلى واد وليس جالسا في بيته".

أما أحمد فعلق على الموضوع قائلا "ننتظر من قيادة الحوثيين إدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء وفتح تحقيق شفاف ومعاقبة الجاني وفق أحكام الشريعة الإسلامية".