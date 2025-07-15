سوريون بعد دخول قوات حكومية للسويداء: ثأرنا من إسرائيل محتوم

أثار دخول قوات الجيش والشرطة السورية إلى مركز مدينة السويداء تفاعلا واسعا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والمسلحين الدروز واتساع دائرة القصف الإسرائيلي.

وتمكنت قوات الجيش والشرطة من الدخول إلى مركز المدينة بعد يومين من الاشتباكات الدامية بين المسلحين الدروز وعشائر البدو، لإعادة الاستقرار وفرض سيادة الدولة.

وفرض الأمن الداخلي حظر تجوال في السويداء حتى إشعار آخر، قبل أن يعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وقفا تاما لإطلاق النار عقب الاتفاق مع وجهاء المدينة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قوات الجيش العربي السوري بدأت في سحب الآليات العسكرية الثقيلة من السويداء إلى العاصمة دمشق، بما في ذلك الدبابات والمدرعات وناقلات الجند.

الرئاسة الروحية للدروز رحبت بدخول الجيش والشرطة، ودعت في بيان "الفصائل المسلحة في محافظة السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لها".

لكن سرعان ما عاد حكمت الهجري، أبرز قادة الدروز الروحيين، إلى الدعوة للتصدي لما سماها "الحملة البربرية"، وقال إن البيان السابق فُرض عليهم فرضا.

وبعد طلب الهجري التدخل الدولي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف في السويداء، وقال: "هاجمنا عددا من المركبات المدرعة، بما في ذلك دبابات وناقلات جند ومركبات مسيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده تلتزم بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، وإن إسرائيل تعمل على منع النظام السوري من الاعتداء عليهم وضمان نزع السلاح من المنطقة المحاذية للحدود.

كيف تفاعل السوريون؟

ورصد برنامج شبكات (2025/7/15) جانبا من تفاعلات السوريين على دخول القوات الحكومية إلى السويداء والقصف الإسرائيلي، ومن ذلك ما كتبه عمر خليف "يتحمل حكمت الهجري ما يجري الآن وكل من يناصره.. والدولة ستفرض هيبتها على السويداء شاء الهجري أو أبى".

بينما غرد صالح أبو علي "وينه (الرئيس السوري أحمد) الشرع قولوا لي مشان الله؟ ولسه ما عنده مانع بعد كل هالمجازر والعربدة دون حسيب ولا رقيب لجيش (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو؟".

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وكتب خالد معاذ "ثأرنا مع الصهاينة محتوم، ولكن لن نحاربهم بدولة متفرقة ومشتتة وفيها أعوانهم يحاولون إسقاط الدولة الجديدة".

في المقابل، علق أحمد "نتنياهو يحاول إرضاء دروز إسرائيل لأنهم لو خرجوا عن السيطرة رح تنقلب الدنيا عليه.. أكثر شي بيقدر يعملو هالغارات، أما تدخل كامل ما بيقدر".

وغردت شام الهوى "حربنا مع الصهاينة قادمة قادمة منذ أول يوم أسقطنا فيه نظامهم العميل ومحور الأقليات. السوال هو متى؟؟ ويا مرحبا بها لو كانت الآن".

وفي السياق، نقلت القناة الإسرائيلية 14 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجمات الأخيرة في سوريا جرى تنسيقها مع الأميركيين، والمستوى السياسي يأخذ الأحداث على محمل الجد، وعازم على حماية الدروز".