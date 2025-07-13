مغردون ينصحون بالتخلي عن آيفون بعد تهديد ترامب أوروبا بسلاح الرسوم الجمركية

رغم أنهما خاضا معا حربا عالمية وحربا باردة، ويشكلان معا أكبر تحالف عسكري في العالم، فإن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا قد تدخلان في حرب تجارية تمتد آثارها إلى بقية دول العالم.

فقد بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة تهديد للمفوضية الأوروبية برفع الرسوم الجمركية 30% على واردات أوروبا إلى الولايات المتحدة، بسبب اختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ العام الماضي 236 مليار دولار، وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خيارات التكتل الأوروبي في مواجهة رفع الرسوم الأميركية، وقالت -في بيان- إن "التكتل على استعداد لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفوضية بتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم، وبالتحديد تسريع إعداد تدابير مضادة موثوقة.

أما اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي)، فيريد التفاوض لحماية سوق الصناعة الألمانية في أميركا، ولذلك دعا إلى إجراء محادثات عاجلة لوقف الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن.

ومن جهتها، دعت إيطاليا إلى ضرورة مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب.

لكن ترامب رد على الأوروبيين، بتهديدهم برفع الرسوم أكثر إذا تم فرض رسوم مماثلة.

عزل أميركا

وتباينت تعليقات وتحليلات مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب التجارية المحتملة بين أكبر حليفين، وهو ما ظهر في بعض ما رصدته حلقة (2025/7/13) من برنامج "شبكات".

واعتبر نزار العبود أن "من حق الرئيس الأميركي النظر في مصلحة بلاده.. إذا كان العجز التجاري الأميركي مع أوروبا بلغ المليارات فتجارته خسرانة".

وفي المقابل، يقول أبو سالم "يجب على جميع الدول فرض سياسة الرسوم الجمركية بالتحالف مع بعضها البعض، وعزل أميركا اقتصاديا.. وبدل الآيفون استخدم السامسونغ، وبدل الطيارات الأميركية استخدم الروسية، وحاول تجد بدائل لإرغام أميركا على التراجع".

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كما ترى أماني أن "أميركا تريد إنهاك الجميع اقتصاديا بما فيهم الحليفة أوروبا، لإضعاف اليورو والحفاظ على الدولار ليظل رقم واحد، وبالتالي يبقى اقتصاد أميركا الأقوى في العالم".

وعلق فهد على الموضوع بالقول: "الأوروبيون ليسوا انفعاليين مثل ترامب.. يدرسون الموضوع بهدوء ويتخذون خيارات علاجية جذرية بدون ضياع الهيبة الأوروبية.. الأيام القادمة ستشرح لنا".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ بمناقشة الرد على رسوم ترامب برسوم على واردات أميركا بقيمة 21 مليار يورو، فهل ستتوصل أوروبا إلى اتفاق مع أميركا، أم أن العالم قد يشهد حربا تجارية قادمة؟