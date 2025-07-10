سان جيرمان يُلحق ريال مدريد بقائمة ضحاياه وعشاق الكرة يعلقون

حظي الفوز الكبير الذي حققه باريس سان جيرمان برباعية نظيفة على حساب ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية باهتمام واسع لدى عشاق الساحرة المستديرة في المنصات الرقمية.

وضرب سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا موعدا مع تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم الأندية بحلتها الجديدة، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأميركية.

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/7/10)- جانبا من التعليقات على نتيجة موقعة الباريسي والملكي في البطولة العالمية.

واستعرض طلحة أحمد في تغريدته نتائج سان جيرمان في آخر 40 يوما، إذ حقق فريق المدرب لويس إنريكي نتائج عريضة على حساب كبار القارة الأوروبية.

فقد فاز سان جيرمان على ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بنتيجة واحدة (4-0)، وكذلك على بايرن ميونخ (2-0)، فضلا عن فوزه الساحق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي (5-0).

ووصف طلحة أحمد هذه الأرقام بالمرعبة، إذ يكتسح الفريق الباريسي كبار أوروبا واحدا تلو الآخر.

كما أشاد جميل بمنظومة العملاق الباريسي، وقال إنه "فريق مكتمل وفائض عن الاكتمال بما لديه من لاعبين متميزين في مختلف الخطوط".

وأوضح أن سان جيرمان يمتلك مدربا "لا يتوقف عن تغذية كتيبته بالثقة الكافية بقدراتهم سواء كأفراد أو كفريق".

في المقابل، قال أحمد في تغريدته "ريال مدريد يمر بلحظة هزيمة وترنّح واضح"، واصفا ما حدث بأنه خسارة "مذلة" أمام بطل أوروبا بعد أخطاء دفاعية فادحة، مضيفا "لولا الستر كانت النتيجة أكبر".

وكذلك، فضل محمد الحديث عن وضع ريال مدريد الذي تولى قيادته حديثا تشابي ألونسو بعد رحيل الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وجاء في تغريدة محمد "الريالي اللي زي حالاتي مش عارف يلاقيها من شماتة البرشلونيين، ولا من النتيجة، ولا من مشاكله الدفاعية، ولا من الحر، ولا من الامتحانات".

بدورها، لم ترحم الصحافة الرياضية الإسبانية ريال مدريد ووصفت ما حدث بأنه "سقوط مدوٍ"، و"هزيمة ساحقة عالمية"، و"صفعة قوية للتعلم"، و"وداع مؤلم للغاية.. ريال مدريد ضعيف للغاية".