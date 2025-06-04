رهان اللاعب ديمبلي يكسبه ساعة باهظة.. فكيف علق مغردون؟

كسب عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رهانه لأصدقائه بأنه سيحقق 30 هدفا هذا الموسم، وحصل على ساعة رولكس دايتونا بلاتينيوم الفخمة المصنوعة من البلاتين النقي والمرصعة بـ36 قطعة من الألماس.

وظهر اللاعب مرتديا الساعة -التي يبلغ ثمنها 520 ألف دولار- أكثر من مرة، ومنها خلال احتفالات باريس سان جيرمان بأول لقب له بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بميونخ.

وافتخر ديمبلي بنجاحه في تحقيق الرهان معلقا "قلت في بداية الموسم إنني سأسجل بعض الأهداف هذا الموسم، سجلت 10 أهداف في جميع المسابقات، وهذا أمر جيد، علينا الاستمرار، وضعت لنفسي تحديا لأن هناك شيئا ثمينا علي الفوز به، ساعة من الماركات العالمية باتيك ورولكس".

وتفاعل مغردون مع ساعة ديمبلي الثمينة من خلال تعليقات وتغريدات كثيرة رصدت بعضها حلقة (2025/6/4) من برنامج "شبكات"، فكتب عزيز ساخرا "يا سلام، هذه هي التحديات وإلّا لا، ليس مثل صديقي الذي يقول لي كم تعطيني وأعطيك صفعتين".

ويقول محمد في تغريدته "تذكرت حاجة، لما كنت في الثانوية العامة قال لي والدي احصل على مجموع نقاط لا بأس به وسأشتري لك علبة نوتيلا، والله فرحت بها كثيرا وقتها، الفرحة واحدة ولا فرق، رولكس يبلغ ثمنها الملايين، ونوتيلا تسبب لك السكر".

أما ندى فقالت "لا فعلا فعلا.. الأهداف تقاس بالقيراط، ألماس للألماس، إن شاء الله تكمل ويفوز اللاعب بالكرة الذهبية ويوزع ساعات رولكس على العالم".

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أما عبد الله فعلق قائلا "عثمان قول وفعل، تحدى أصدقاءه وفاز بالتحدي، أصلا نجوم كرة القدم ساعاتهم بالملايين، ولديهم مجموعات أيضا، شيء عادي بالنسبة لهم أن تكون هداياهم رولكسات، والله يرزقك بمثلها يا قارئ التعليق".

واللافت أن اللاعب ديمبلي له مجموعة ساعات ظهر بها في أكثر من مناسبة، ومنها مجموعة باتيك فيليب التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار كما جاء في برنامج "شبكات".