تعهد باعتقال نتنياهو.. مرشح ديمقراطي لعمدة نيويورك يثير تفاعلا

تفاعل مغردون مع إعلان فوز زهران ممداني، المرشح الديمقراطي، في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك، ليصبح بذلك أول مرشح مسلم ومن أصول جنوب آسيوية يصل إلى هذا المستوى في تاريخ المدينة.

وتُوصف نيويورك بـ"عاصمة العالم" لكونها أكبر مدينة في الولايات المتحدة وأكثرها سكانا، وتمثل مركزا عالميا للتجارة والمال والثقافة والإعلام والتكنولوجيا.

ويُعتبر منصب عمدة هذه المدينة من أكثر المناصب نفوذا على المستوى المحلي في أميركا، حيث يتولى المسؤول التنفيذي الأعلى إدارة مدينة يفوق عدد سكانها 8 ملايين نسمة.

وحسم زهران ممداني الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بحصوله على 43.5% من الأصوات، متفوقا على 10 مرشحين ديمقراطيين، كان أبرزهم حاكم نيويورك الحالي أندرو كومو.

وبهذا الفوز، دخل ممداني التاريخ كأول مرشح مسلم ومن أصول جنوب آسيوية لمنصب عمدة نيويورك.

وينحدر ممداني من أصول هندية وولد في أوغندا، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى نيويورك وهو في السابعة من عمره، حيث نشأ في عائلة مثقفة، إذ كان والده أكاديميا ووالدته مخرجة سينمائية.

واشتهر زهران في البداية بمجال موسيقى الراب تحت اسم "السيد هيل"، واكتسب شعبية واسعة بين جيل الألفية، قبل أن ينخرط في العمل الميداني والنشاط في الحملات التي تطالب بإصلاح قوانين السكن وإلغاء ديون الطلاب.

وخاض ممداني حملته الانتخابية تحت شعار "نيويورك التي يمكن تحملها"، مركزا على 3 قضايا رئيسية: وقف ارتفاع الإيجارات، وتوفير نقل عام مجاني، وفرض ضرائب على الشركات الكبرى لتمويل الخدمات العامة.

ويُعرف المرشح الديمقراطي بمواقفه الجريئة والعلنية في دعم القضية الفلسطينية، حيث لم يتردد في وصف سياسات الحكومة الإسرائيلية بأنها "نظام فصل عنصري حقيقي"، كما رفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في دعم "انتهاكات الاحتلال" بحسب وصفه.

والأكثر إثارة للجدل، وعد ممداني أنه في حال فوزه سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– إذا زار نيويورك، رغم أنها تضم أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل.

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أهمية تاريخية

وأبرزت حلقة (2025/6/26) من برنامج "شبكات" إجماع مغردين على الأهمية التاريخية لوصول مرشح مسلم ومؤيد للقضية الفلسطينية إلى هذا المستوى في الحياة السياسية الأميركية، واعتبروا ذلك نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي الأميركي، خاصة في ظل الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية بين الأجيال الشابة.

وعبّر الناشط أحمد صيداوي عن تفاؤله بالتغيير، وكتب قائلا "أنا عايش بنيويورك وكل الناس مبسوطين وخصوصا جيل الشباب وفي كثير انتخبوه من الشباب اليهودي المعادي للصهيونية وفي جالية إسلامية كبيرة والعرب والهنود والباكستانية انتخبوه".

وفي السياق نفسه، أكد المغرد حالم على الأهمية التاريخية للحدث، وغرد قائلا "المهم إنه ضد الصهيونية لأنه بأميركا هذا حدث تاريخي، واحد ضد الصهيونية يصير له منصب سياسي".

وفي المقابل، حذر بعض المغردين من التحديات التي قد تواجه ممداني، فقد عبّر المغرد أمجد عن شكوكه بقوله "رئيس بلدية لندن مسلم، رئيس وزراء أسكتلندا كان مسلما، كانوا وسيبقوا أكثر ولاء للمنصب من ولائهم للدين أو المرجع الصحيح، لا يستطيع أحد بمنصب أن يطبق مبادئه".

ومن زاوية أخرى، حذرت المغردة روعة من المعارضة المحتملة قائلة: "أكيد ما رح يرضوا عنه، ورح يعملوا حملات لتشويه صورته أمام الناخبين وإفشاله، رح يعملوا معارضة كبيرة على تعيينه وما بظن يفوز بمنصب العمدة".

ولم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتقاد ممداني، حيث وصفه على منصة "تروث سوشيال" بأنه "شيوعي مهووس ويساري متطرف"، وقال إن "مظهره وصوته مزعجان وإن جميع الحمقى يدعمونه، وأن الوضع أصبح سخيفا".

ومن المقرر أن يُعلن عن اسم عمدة نيويورك الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد فرز الأصوات البريدية، في انتخابات ستحدد ما إذا كان زهران ممداني سيحقق إنجازا تاريخيا جديدا بأن يصبح أول عمدة مسلم لأكبر مدينة في أميركا.