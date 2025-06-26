السلطات المصرية تحذر من "ترند الكركم" وتثير جدلا في المنصات

أثار تحذير السلطات المصرية من “ترند الكركم” الترفيهي جدلا وتفاعلا على منصات التواصل، بعدما انتشر على نطاق كبير في منصة “تيك توك” وبات الأكثر تداولا في العالم.

وتقوم فكرة "ترند الكركم" على ملء كوب زجاجي بالمياه، ووضعه على كشاف الهاتف داخل غرفة مظلمة، ثم يُضاف عليه الكركم، فتهبط ذراته تدريجيا وتختلط بالمياه، ليصنعا معا تأثيرا بصريا جميلا، ذهبي اللون ومتوهجا.

وغزا هذا الترند الوطن العربي، ولاقى رواجا كبيرا، وانتشرت له آلاف من الفيديوهات الطريفة، لكن السلطات في مصر حذرت من أنه يهدد الأمن المائي المستدام والثروة المائية للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، قال رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الأقصر اللواء أحمد رمضان إن "ترند الكركم يعكس عدم الوعي بمخاطر هدر مواردنا المائية"، معتبرا أن "استنزاف مياه الشرب في تجارب ترفيهية أمر مرفوض كليا يجب الوقوف ضده".

كما وجه وزير الإسكان المصري شريف الشربيني السلطات المعنية بضرورة التوعية العامة للسكان ضد الإسراف في مياه الشرب ممن يشاركون في ترند الكركم.

وتواجه مصر أزمة شح في المياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من مياه الشرب 600 متر مكعب سنويا، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي الذي يقدر بألف متر مكعب.

كما تقدر وزارة الري المصرية حجم العجز المائي بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا، في وقت تحتاج مصر فيه إلى 80 مليار متر مكعب، لكن المتاح لديها يُقدر بـ60 مليار متر مكعب فقط.

سخرية وحلول وسط

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/6/26) جانبا من تعليقات المصريين بين مؤيد ومعارض للمشاركة في ترند الكركم.

واستهجنت أم ياسر تحذير السلطات المصرية، وقالت ساخرة "يعني مش سد النهضة الذي يهدد أمننا المائي، الكركم المضيء هو السبب"، مضيفة "إذا عرف السبب بطل العجب".

وفي الإطار ذاته، قال ماهر مهران في تغريدته "نسيب إثيوبيا تأخذ من حصتنا عادي، وهدر شبكة مياه الشرب عادي، ونعبي (نملأ) حمامات سباحة عادي، وشركات تأخذ مليارات الأمتار المكعبة برضو عادي أما المواطن اللي بيدفع دم قلبه يبقى مسرفا".

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لكن أحمد سلط الضوء على موضوع إسراف المياه وقال إنه "من الذنوب المتهاون فيها بأغلب بلاد الإسلام"، مضيفا "حتى لو المياه أبدية مينفعش نسرف فيها، لأنها من النعم المستخلفين عليها".

أما عائشة محمد فطرحت حلا وسطا يرضي مختلف الأطراف، إذ قالت "اللي يعمل ترند الكركم يشربه بعد ما يخلص عشان فيه فوائد كثيرة جدا، أهمها إنه يحارب الخلايا السرطانية"، مضيفة "أهو بكدة مش هنهدر في المياه ولا الكركم".

بدوره، قال سعيد الكحلوت "بينما يواصل الأخوة العرب في البلاد البعيدة تحدي الكركم، يواصل أطفال غزة تحدي الركض للحصول على الطحين والماء".

يشار إلى أن الفلسطينيين في غزة شاركوا بدورهم في "ترند الكركم"، لكن على طريقتهم الخاصة في ظل مآسي الحرب ومشاهد الدمار والتجويع.