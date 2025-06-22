كيف علق مغردون على مشاهد الدمار في إسرائيل؟

أثار الدمار الكبير الذي خلفه القصف الإيراني لإسرائيل تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعضهم إن هذا الدمار حول مباني إسرائيل إلى أكوام من الركام والأنقاض.

وجددت إيران قصف إسرائيل بموجة جديدة من الصواريخ الباليستية، بعد ساعات قليلة على شن الولايات المتحدة هجوما استهدف مواقع نووية إيرانية فجر اليوم الأحد، وتم على موجتين من الصواريخ، حسب ما يقوله الإعلام الإسرائيلي.

واستهدف القصف الإيراني مناطق عديدة في إسرائيل أبرزها تل أبيب وحيفا وبلدة نيس تسيونا جنوب تل أبيب، وأحدث دمارا واسعا في المباني والممتلكات، وفق ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية، بالإضافة إلى سقوط مصابين.

أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن إطلاق 40 صاروخا واستخدم فيها للمرة الأولى الصاروخ "خيبر شِكَن" الباليستي متعدد الرؤوس الحربية، وقال إنه استهدف في الهجوم مطار بن غوريون ومراكز بديلة للقيادة والسيطرة، واستخدم "تكتيكات جديدة ومباغتة، لزيادة الدقة، والقدرة التدميرية، والتأثير الفعال".

وقصفت الولايات المتحدة الأميركية 3 منشآت نووية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، ووصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "ناجحة"، بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو النووية الإيرانية نقل إلى مكان غير معلن قبل الضربة الأميركية.

تعليقات

وتوالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدمار الذي خلفته الضربات الصاروخية الإيرانية، رصدت بعضها حلقة (2025/6/22) من برنامج "شبكات".

وقال خطاب: "دمار لم تألفه إسرائيل قبل الحرب.. صواريخ إيران تغير ملامح عدد من المدن الإسرائيلية وتحول مبانيها إلى أكوام من الركام والأنقاض".

وغرّد رفيق بالقول "لو كانت إيران ردت عل العدوان الاسرائيلي بشكل قوي لم تكن أميركا لتتجرأ على ضربها، الآن لم يعد هناك شي تخسره إيران".

وجاء في حساب نهيل "من اللحظة التي ضربت فيها إسرائيل إيران، دقت إسرائيل أول مسمار في نعشها.. إيران كانت تتحرك من خلال أذرعها وتتجنب المواجهة المباشرة حفاظا على برنامجها النووي.. الآن الأمور اختلفت والحرب توسعت".

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وتساءل معتصم "لماذا الأخبار بشتى أنواعها تظهر ما تفعله إيران في إسرائيل والدمار الكبير الذي تخلفه هناك، لكنها تتجاهل ما تعمله إسرائيل وأميركا في إيران؟".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن شن مقاتلاته غارات استهدفت مواقع إيرانية، وقالت إنها قصفت 8 منصات صاروخية، من بينها 6 منصات جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، إضافة إلى مواقع لإنتاج مواد متفجرة، ومواقع لتخزين وإنتاج وسائل قتالية، ومنظومات دفاع جوي إيرانية، وبنى تحتية عسكرية في مطار أصفهان.