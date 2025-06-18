تهديدات ترامب ورد المرشد الإيراني تشعل المنصات

مثلما تتفاعل التطورات في ميدان الحرب بين إيران وإسرائيل، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتفاعل بالنقاش والتعليق مع التصعيد في المواقف، وخاصة الموقف الأميركي، الذي طالب إيران بالاستسلام غير المشروط.

فقد شكل الموقف الأميركي الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته مفاجأة لإيران وللمراقبين، بقوله "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران (علي خامنئي)، إنه هدف سهل، ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي، وصبرُنا ينفد، ونملك السيطرة الكاملة على سماء إيران".

وقال مسؤولون أميركيون لموقع أكسيوس إن "ترامب يفكر جديا في الانضمام إلى الحرب، وشن ضربة أميركية على المنشآت النووية الإيرانية، خاصة منشأة فوردو".

وفي خضم هذه التطورات، عقد ترامب اجتماعا دام أكثر من ساعة مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وأجرى بعده اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، دون أن يكشف عن تفاصيل ما ناقشاه.

وذهبت مجلة إيكونوميست إلى أن "أميركا ستكون في غضون الساعات القادمة في وضع يسمح لها بمهاجمة إيران، بعد أن تم احتواء المخاطر الاقتصادية التي ربما تكون مصدر قلق مهما بالنسبة لها".

وحسب تقارير إعلامية، فإن البنتاغون أرسل حوالي 30 طائرة تزود بالوقود إلى أوروبا، لتزويد قاذفات "بي 2" التي ستنطلق لمهاجمة إيران بالوقود، كما تم نشر مقاتلات "إف -16″ و"إف -22″ و"إف-35" في الشرق الأوسط، إلى جانب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، إضافة إلى حالة التأهب القصوى لأكثر من 40 ألف جندي أميركي في كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

في المقابل، حذر المرشد الأعلى الإيراني خامنئي -في كلمة إلى الشعب الإيراني- من عواقب أي هجوم أميركي على بلاده، وقال "على أميركا أن تعلم أننا لن نستسلم، وأن أي هجوم من جانبهم ستكون عواقبه وخيمة لا يمكن تداركها. شعبنا لن يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت، ولن يرضخ للحرب المفروضة أو للسلام المفروض".

اللعب السياسي

وأثارت تصريحات الرئيس ترامب والتقارير عن تحركات عسكرية أميركية في المنطقة وأيضا رد المرشد الإيراني، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد رصدت بعض التعليقات حلقة (2025/6/18) من برنامج "شبكات".

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وغرّد أبو المعتصم يقول "يطلب ترامب كثيرا لكي توافق حكومة إيران بالشروط السابقة، نوع من أنواع اللعب السياسي".

وقال عدنان "ضغط إسرائيلي متواصل لإقحام أميركا في حربها ضد إيران، ومن الصعب أن ينجر ترامب لتلك الحرب".

في حين رأى ماهر أن "التدخل الأميركي سيكون عندما يدرك ترامب بأن الحرب ستطول أو أن الكفة رجحت لصالح إيران والعواقب ستكون غير عادية على دول المنطقة".

ومن جهته، علق عبد الكريم "ترامب يطالب بإخلاء طهران من سكانها، يهدد بقتل المرشد خامنئي، يلوح بتدمير إيران يريد استسلام إيراني مطلق، بالتالي يعرض نفسه كوسيط بين الطرفين".

ويذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت، عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على معلومات استخباراتية، أن طهران جهزت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لشن ضربات على قواعد أميركية في الشرق الأوسط في حال انضمام واشنطن إلى حرب إسرائيل عليها.

كما أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن قد تستأنف قصف السفن في البحر الأحمر، في حين ستحاول المليشيات الموالية لإيران في العراق على الأرجح مهاجمة القواعد الأميركية هناك. وقد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، كتكتيك لحصار السفن الحربية الأميركية في الخليج.