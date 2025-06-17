الموساد يُقصف في وضح النهار.. هكذا علق مغردون على تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تثير الهجمات المحددة التي تشنها إيران على مواقع إسرائيلية اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول بعضهم إن “جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يُقصف في وضح النهار”.

وشن الحرس الثوري الإيراني اليوم -كما أعلن- هجمات جديدة على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وقال إنها "أشد قوة" من سابقاتها، وإنه استخدم نوعا جديدا من صواريخه لأول مرة في الهجوم.

وراوحت الرشقة الأخيرة بين 20 و30 صاروخا إيرانيا، أصاب أحدها مبنى من 8 طوابق في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب، بينما سقط صاروخ آخر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، وذلك حسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتركزت الهجمات الإيرانية في مناطق تل أبيب وهرتسليا ورمات هشارون، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، ومركز تخطيط عمليات الاغتيال التابع للموساد في تل أبيب.

ولم يعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط قتلى في الهجوم الإيراني الأخير، لكنه تحدث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات شديدة ومتوسطة.

نفق مظلم

وتوالت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل بعد القصف الإيراني الأخير على تل أبيب، رصدت بعضها حلقة (2025/6/17) من برنامج "شبكات".

وقال يوسف إن "الموساد الإسرائيلي "الأسطوري" الذي تم تركيع شعوب وتخويفها باسمه طوال عقود، يتم تحديد مواقعه وقصفها في وضح النهار هكذا!".

وغرّد محمد الرجوب يقول "قصف مقر الموساد في ظل فشل القبة الورقية في التصدي للصواريخ الإيرانية".

وعبّر عمران عن رأيه بالقول "بصراحة الحرب تتجه لنفق مظلم وإسرائيل ترفض التوقف وتريد الاستمرار في تدمير أهدافها".

وقال محمد في تغريدته" سؤال مهم جدا: لماذا لا ترسل إيران (على إسرائيل) 500 صاروخ دفعة واحدة أو على دفعات متتالية؟… ما الذي تبقى لإيران لتخسره؟!".

ويذكر أن قائد القوات البرية الإيرانية كيومرث حيدري قال إن الهجمات على إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة، وستستهدف مواقع إستراتيجية إسرائيلية، بأسلحة أكثر تطورا.

في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش دمر نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، من دون تعليق من طهران.