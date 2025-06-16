نيران حيفا تشعل المنصات جدلا بين التأييد والتشكيك

تفاعل مغردون بشدة مع الضربات الإيرانية على المنشآت النفطية في حيفا، ومواصلة إيران مساء أمس وفجر اليوم هجماتها الصاروخية على إسرائيل مستهدفة عدة مواقع في حيفا وتل أبيب.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الهجوم بالضخم، وقالت إن طهران أطلقت ما لا يقل عن 100 صاروخ على إسرائيل فجر اليوم، وبعضها استهدف بنى تحتية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم أصاب مولدات الطاقة الرئيسية في مصفاة النفط في حيفا، مما تسبب في اندلاع حرائق فيها، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 287 في الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

ومن جهتها، أوضحت شركة "بازان"، المشغلة لمصافي النفط في حيفا، أن أحد خطوطها تضرر نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها أكدت أن منشآت التكرير التابعة لها تواصل عملها، وتسبب هذا الإعلان في انخفاض أسهم بازان بنسبة 2.8% في بورصة تل أبيب.

وتنبع أهمية استهداف مدينة حيفا من كونها ثالث أكبر مدن إسرائيل، وتضم ميناء هو أكبر وأهم ميناء في إسرائيل، إضافة إلى مناطق صناعية حيوية تشمل مصافي النفط وصناعات بتروكيميائية، وتكرر يوميا نحو 200 ألف برميل من النفط الخام.

إنجاز إستراتيجي

وتباينت آراء المغردين بين من اعتبروا الضربة إنجازا إستراتيجيا يضعف الاقتصاد الإسرائيلي، وبين من شكك في فعاليتها مقارنة بالضربات الإسرائيلية على إيران، وفق ما أبرزته حلقة (2025/6/16) من برنامج "شبكات".

وبحسب المغرد منير فإن الوضع يدعو للتفاؤل، وكتب يقول "إيران أعلنت عن تضرر مصفاة النفط في حيفا بشكل كبير، ومن المحتمل أن تخرج عن الخدمة لفترة. وهذا مما لا شك فيه سيضعف الكيان الغاصب المحتل".

واتفقت معه الناشطة عائشة في تقدير ذكاء اختيار الهدف، حيث غردت: "إيران استهدفت مصفاة نفط في حيفا (مصفاة وليس حقول)، الضربة بسيطة نعم ولكنها ذكية".

وفي السياق ذاته، أبرز صاحب الحساب أبو الريم المفارقة في الموقف الإسرائيلي قائلا "طالما سخر قادة الاحتلال الصهيوني، ومعهم أبواقهم العربية والغربية، من مقاومة غزة، واتهموها بالجبن لأنها حاربتهم من الأنفاق، واليوم كل إسرائيل تختبئ في الملاجئ".

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وعلى النقيض من هذا التوجه، انتقد المغرد داني فعالية الهجوم الإيراني مقارنة بالضربات الإسرائيلية، وكتب يقول: "إسرائيل اغتالت أكبر الجنرالات والعلماء الإيرانيين، وقصفت المحطات النووية، ومخازن الصواريخ، ومراكز مهمة للحرس الثوري وعدة مصاف ومخازن البترول، وبالمقابل صواريخ إيران غير الدقيقة استهدفت طرقا ومباني سكنية ومصفاة واحدة في حيفا، القدرات الإيرانية تتقلص بعد كل رشقة".