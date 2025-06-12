سخرية على المنصات بعد فضح أجهزة آيفون لصوص لوس أنجلوس

لم يهنأ سارقو المتاجر في لوس مدينة لوس أنجلوس الأميركية بمسروقاتهم التي نهبوها خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، لأن أنظمة الأمان في أجهزة آيفون تمكنت من فضحهم أمام السلطات.

وتخللت احتجاجات لوس أنجلوس خلال اليومين الأخيرين أعمال نهب عدد من المتاجر، من بينها فروع تابعة لشركة آبل، ووثقت الكاميرات لحظات اقتحام مجموعات من الأفراد هذه المحلات ونهبهم محتوياتها من أجهزة إلكترونية وهواتف.

وبعد نهبها وخروجهم من المتاجر بدأت بعض أجهزة آيفون بعرض رسائل ثابتة على الشاشة تشير إلى أن الجهاز معطل وتتم مراقبته وتعقبه، وأن السلطات قد أُبلغت بموقعه، ورافق تلك الرسائل صوت جرس إنذار عال يسمع بشكل واضح.

وتعتمد شركة آبل في متاجرها على نظام حماية جغرافي يُفعّل بمجرد خروج الجهاز من نطاق المتجر، فيتوقف الجهاز عن العمل، وتُغلق كل وظائفه، وتعطل إمكانية إعادة التهيئة أو الوصول إلى إعداداته ويرسل رسائل تطلب إرجاع المنتج للمتجر.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أنها استعادت عددا من الأجهزة، بفضل خاصية التتبع "جي بي إس" التي ظلت فعالة، وأشارت إلى أن بعض الأجهزة المسروقة ساهمت في تحديد مواقع المشتبه بهم.

كما أوضحت مصادر أمنية أن الأجهزة المعطلة احتفظت بسجلات رقمية ساعدت في التحقيق، منها بيانات المواقع وعمليات الدخول الفاشلة، وحتى صور التُقطت تلقائيا أثناء محاولة تشغيل الجهاز.

رسالة احتجاج

وتفاعلت تغريدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو النهب ورسائل الإنذار على الهواتف، وهو ما تظهره تعليقات رصدتها حلقة (2025/6/12) من برنامج "شبكات".

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وقال آدم في تغريدته "حين يشعر بعض الشباب بأن القانون لا يحميهم وأن حياتهم مهددة بالطرد أو الظلم تصبح الفوضى خيارا تعبيريا، ما حدث في لوس أنجلوس ليس فقط سرقة، بل رسالة احتجاج مؤلمة ضد نظام يرونه غير عادل".

أما حساب نوا فجاء فيه "اللص سرق آيفون ليبيعه، فوجد نفسه أمام جرس إنذار كأنه غارة على رأسه.. حتى الهواتف لم تعد ترحم السارقين".

أما آلن فذهب إلى أن "النهب لا علاقة له بالاحتجاج، من يقتحم متجرا ليس ثائرا بل مستغل للفوضى، الفقر لا يبرر سرقة أجهزة إلكترونية بقيمة آلاف الدولارات".

وحسب إيلي، فإن "آبل لم تكتف بصناعة هواتف ذكية، بل صنعت "هواتف مُخبرة"، التكنولوجيا حين تُستخدم لحماية الممتلكات وكشف الجريمة تتحول من منتج إلى أداة عدالة رقمية".

يذكر أن "آبل" سبق أن أكدت أن جميع أجهزة العرض مزودة بأنظمة أمان متقدمة تمنع استخدامها أو تفعيلها خارج المتجر، والهدف من ذلك ليس فقط حماية الممتلكات، بل أيضا منع دخول الأجهزة إلى السوق السوداء أو استخدامها في أنشطة مشبوهة.