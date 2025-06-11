غيرة أم توتر؟ ملكة جمال سابقة تتعمد إسقاط التاج من رأس خليفتها

تفاعل رواد منصات التواصل مع واقعة توثق ما قيل إنه “تعمد” من ملكة جمال سابقة إسقاط التاج من رأس خليفتها أثناء مراسم تتويج مسابقة ملكة جمال روساريو لهذا العام في باراغواي.

وقد انتشر مقطع فيديو على نطاق كبير، وهو يظهر ملكة الجمال السابقة روزلين أريفالوس تتعثر أكثر من مرة أثناء محاولة وضع التاج على رأس الفائزة الجديدة.

ولم تكتفِ أريفالوس بذلك، بل أسقطته عدة مرات، مما أثار تساؤلات وتكهنات بشأن تعمدها في مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية.

غيرة أم توتر؟

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/6/11)- جانبا من تلك التعليقات، مثل ما قاله عباس في تغريدته "كمية غيرة وحسد غير طبيعية. الحاسدون يسرقون فرحتك وقت نجاحك".

أما محمد فقال "حرفيا البنت طبقت مثل يا آخذك يا الله يآخذك. وقعتيه مرة ماشي وقعتيه مرتين أوكى 3 مرات مدري كم. ليش إن شاء الله حولة (فقدان التوازي بين العينين)"؟

وسلكت سارة الاتجاه ذاته، إذ قالت "‏ملكة الجمال السابقة كانت بتحاول تحط التاج ولا كانت بتحاول تكسره؟ كمية التوتر بالفيديو تحسها حفلة وداع مو تتويج!".

لكن لمى خالفت الرأيين السابقين، وقالت "ليس دفاعا عنها، ممكن البنت كانت مرتبكة أو خايفة يطيح التاج" وأضافت "مو كل شيء حسد يا جماعة، التتويج لحظة صعبة حتى على اللي بيسلم مش بس اللي يستلم!".

وبعد انتشار الفيديو، نشرت ريفالوس رسالة على حسابها في إنستغرام قالت فيها "يوم مرير بالنسبة لي، إذ أسلّم تاج ملكة جمال روساريو الذي حملته بكل فخر وتفانٍ خلال هذه الفترة".

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يُشار إلى أن مسابقات ملكات الجمال تعد صناعة ضخمة ومربحة أيضا، إذ تتجاوز أرباحها عالميا 5 مليارات دولار سنويا، من خلال إيرادات الإعلانات والرعاية وبيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وأشياء أخرى.