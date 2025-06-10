مطاردة حمار وحشي فر من منزل مالكه قصة مثيرة على المنصات الأميركية

في واقعة أثارت تفاعلا كبيرا على المنصات، فرّ حمار وحشي من منزل مالكيه الجدد ببلدة جنوب شرق ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وظل حرا طليقا في الأحياء والطرقات لمدة 7 أيام كاملة، قبل الإمساك به.

وبدأت القصة في 31 مايو/أيار الماضي، عندما قدّم مالك الحمار الوحشي "إد" بلاغا بهروبه، ثمّ شوهد يركض وسط الطريق السريع، مما اضطر الشرطة لإغلاق الطريق مؤقتا للإمساك به، لكن الأمر لم يكن سهلا، فقد فرّ إلى الغابات، ثم بدأ يظهر في أحياء مختلفة وسط دهشة السكان.

وسرعان ما تحوّل "إد" إلى مادة دسمة للسخرية، وانهالت الصور الساخرة والتي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي والميمز من كل مكان في أميركا، والذين تخيلوه يلعب الرغبي تارة، وتارة اخرى تخيلوه يتسوّل، كما تخيلوه في مهرجان موسيقي يلتقط صورا مع المعجبين.

ولاحقا تم تحديد موقعه في مرعى قرب حي سكني، لتبدأ عملية مطاردة غير مسبوقة، حيث وصل فريق طيران خاص من تكساس إلى الموقع. وبتعاون مع شرطة المقاطعة وهيئة الحياة البرية، جرى تخديره ورفعه بمروحية إلى مقطورة مخصصة لنقله.

وقالت الشرطة إن "إد" نُقل إلى طبيب بيطري لفحصه، قبل أن يعود إلى منزله بعد مغامرته لأكثر من أسبوع بعيدا عن مالكه.

وقد أثارت عملية العثور على الحمار الوحشي والشعبية التي حظي بها تعليقات ساخرة وتفاعلات كثيرة على مواقع التواصل، وقد رصدت بعضها حلقة (2025/6/10) من برنامج "شبكات".

وجاء في تغريدة دارين "سعيدون جدّاً لأنهم أنقذوا الحمار الوحشي.. الخطوة القادمة: تعليمه كيف يدفع الضرائب".

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وكتب نيكولاس يقول "العالم يتعامل مع تغير المناخ والحروب والأوبئة ولكن مهلاً، لنتوقف عن كل شيء لإنقاذ حمار وحشي واحد".

ومن جهته، قال بيتر "أخشى بعد أن قبضوا عليه أن يرحلوه فوراً.. لا أحد يبدو قادراً على الهروب من قسم الهجرة في هذه البلاد".

أما فانيك فغرّد قائلا "من الذي استيقظ صباحا وقرر شراء حمار وحشي؟ لم تقنعه الكلاب والقطط والعصافير والسلاحف والأرانب والدجاج.. ألا تعتبر تربية حيوان وحشي جريمة؟".

ويُسمح قانونيا بامتلاك الحمار الوحشي كحيوان أليف في ولاية تينيسي، إذ يُصنف ضمن فئة الحيوانات التي لا تتطلب تصاريح خاصة، إلى جانب بعض الحيوانات الأخرى غير المحلية مثل الزرافة والكنغر.