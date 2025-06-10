جدل بين اليمنيين إثر الهجوم البحري الأول لإسرائيل على الحديدة

تفاعل يمنيون مع الهجوم البحري الإسرائيلي الأول من نوعه على بلادهم، إذ تساءل البعض عن قدرة جماعة “أنصار الله” على التصدي للبوارج البحرية، بينما أعرب آخرون عن توقعاتهم برد يمني.

واستهدفت البحرية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء رصيف ميناء الحديدة بغارتين، في تطور جديد يمثل تغييرا في التكتيكات الإسرائيلية التي اعتمدت منذ يوليو/تموز الماضي على الهجمات الجوية 10 مرات.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا طالب فيه بإخلاء 3 موانئ يمنية هي الحديدة ورأس عيسى والصليف.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على ميناء الحديدة نفذته سفن صواريخ البحرية الإسرائيلية، وجاء ردا على هجمات جماعة "أنصار الله" على إسرائيل.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الميناء يستخدم لنقل وسائل قتالية للجماعة، علما أن البحرية الإسرائيلية تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ يتفاوت مداها وقدراتها حسب المهام.

وبينما كانت المقاتلات الإسرائيلية تقطع في السابق أكثر من ألفي كيلومتر لقصف مناطق مختلفة تابعة لجماعة "أنصار الله"، لا تزال المسافة التي تتمركز فيها سفن البحرية الإسرائيلية لقصف الساحل اليمني غير واضحة.

تفاعل وتساؤل

ورصد برنامج شبكات (2025/6/10) جانبا من تعليقات يمنيين على هذا القصف الأول من نوعه، ومن ذلك ما كتبه خالد أن "البوارج تضرب من مسافات بعيدة لكنها لن تكون بأمان بعد الآن والقوات المسلحة اليمنية في تطور متسارع وصبورة على الرد".

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وغرد أبو خالد فقال إن "قصف ميناء الحديدة تم بالبوارج البحرية الصهيونية وليس بالطيران الحربي، وأعتقد أن هذا يمنح القوات اليمنية فرصة أكبر لاستهداف البوارج في البحر الأحمر أكثر من الطيران".

وتساءل إياد: "الغريب في الأمر، لماذا لا يقصف الحوثيون البوارج البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر؟ ولماذا يصرون على الترويج لحصار بحري على ميناء حيفا، بينما لم يستطيعوا منع سفن حربية إسرائيلية تتموضع بالقرب منهم من قصف الحديدة؟".

أما نور الدين فلاحظ أنه "لم يصدر حتى الآن أي فيديو مرئي عن قصف الحديدة والحوثيون في وضع الصدمة.. يبدو أن هناك شيئا مستجدا وربما يكون الأول من نوعه".

ومعلقا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن يد إسرائيل ستصل إلى كل مكان، والرد سيكون قويا وسيتضمن حصارا بحريا وجويا، مضيفا أن ما تم فعله اليوم سيتواصل في المستقبل.

في المقابل، نفى نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر أن يكون للهجوم أي تأثير يذكر على عمليات المساندة لغزة، وأكد أن الهجوم لن يؤثر على التحضيرات للتصعيد وتوسيع العمليات في عمق الكيان الإسرائيلي.