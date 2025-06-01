هذا ما قاله عشاق الكرة بعد تربع سان جيرمان على عرش أوروبا

هيمن تتويج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه على حديث عشاق الساحرة المستديرة في المنصات الرقمية.

وقبض العملاق الباريسي -مساء أمس السبت- على "ذات الأذنين" بعد فوزه في نهائي ميونخ على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، معلنا استحقاقه الكامل للتربع على عرش الكرة الأوروبية.

ويدين باريس سان جيرمان بالتتويج بلقبه القاري إلى مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى مقاليد القيادة الفنية صيف عام 2023، ووعد وقتها بصناعة التاريخ للفريق الباريسي.

وكان سان جيرمان قد شهد نقلة تاريخية عندما استحوذت عليه مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، إذ كانت ألقابه متواضعة قبل ذلك، ولم يكن حتى من كبار الدوري الفرنسي، ولم يكن له حضور يذكر على الساحة القارية.

وتحول سان جيرمان في عهد رئيسه القطري ناصر الخليفي إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد تعاقده مع نجوم من العيار الثقيل مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي وغيرهم.

وحقق سان جيرمان الكثير من البطولات في عهد ملّاكه القطريين، إذ بات الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي، وحقق دوري أبطال أوروبا بعدما رحل معظم نجومه، وهو طريق لم يكن سهلا على الإطلاق حسب تصريح رئيسه ناصر الخليفي.

إشادة بـ"الباريسي"

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/6/1)- جانبا من تعليقات عشاق الساحرة المستديرة على تتويج سان جيرمان بالبطولة الأوروبية الأبرز على مستوى الأندية.

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ومن بين تلك التعليقات قال عبد الله في تغريدته "الأداء الجماعي لفريق باريس سان جيرمان هذا الموسم كان أسطوريا".

وأضاف "انسجام اللاعبين وسط ضغط المباريات، والروح القتالية، والسرعة في التمرير والتحرك كلها دلائل على فريق متكامل وقادر على المنافسة على أعلى مستوى".

وسلط ريكو الضوء على احتفالات جنونية لعشاق سان جيرمان، إذ قال "لم ننم البارحة، يا إلهي قلبي كاد يتوقف من الفرح، نحن أبطال أوروبا، هنا باريس هنا الفخر والفرح".

وفي الإطار ذاته، أبدى مكسيم دهشته من جرأة حديث البعض بشكل سلبي عن باريس سان جيرمان، قائلا "فريقنا يرسم تاريخا جديدا كل موسم، لسنا فقط كبار فرنسا، نحن كبار أوروبا، والتاريخ يسطر ويسجل".

وأشاد كريم أحمد بقدرات لويس إنريكي، إذ وصفه بأنه "مدرب من طراز عالمي"، مشيرا إلى أنه "استغل كل نقاط القوة في الفريق، وبنى توليفة متوازنة بين الخبرة والشباب، ده مش (هذا ليس) حظ ولا صدفة، ده شغل محترف بجد".

يشار إلى أن عشرات الآلاف من الفرنسيين خرجوا إلى شوارع العاصمة باريس احتفالا بالتتويج التاريخي، لكن هذه الاحتفالات شهدت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة.