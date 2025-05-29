ناشطون يعلقون على قصف إسرائيل طائرة كانت ستنقل حجاجا يمنيين للمناسك

أثارت عودة الحجاج اليمنيين، بسبب قصف إسرائيل طائرة كانت ستقلهم لأداء المناسك، تفاعلا على مواقع التواصل حيث اعتبر البعض ما جرى انتقاما من المدنيين، بينما حمل آخرون جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية

فقد تناولت حلقة 2025/5/29 من برنامج "شبكات" قصف إسرائيل لمطار صنعاء أمس الأربعاء، الذي أدى لتدمير آخر الطائرات اليمنية التي كان مقررا أن تنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بواقع رحلتين يوميا.

وتم قصف الطائرة قبل موعد رحلة لنقل عدد من الحجاج الذين وصلوا بالفعل إلى المطار من أجل السفر، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

ولا يملك الحوثيون طائرة أخرى لنقل من تبقى من الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بعد أن قصفت إسرائيل 3 طائرات يمنية قبل أسابيع.

ومطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد لتفويج الحجاج من أبناء المحافظات ذات الأغلبية السكانية والواقعة تحت سيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد.

ونددت الخطوط الجوية اليمنية بقصف طائرتها، وأعلنت عن توقّف كامل رحلاتها من مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر.

تنديد وانتقاد

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع هذا القصف حيث كتبت تغريد تقول: "إيش ذنبهم (ما ذنبهم) تتكسر نفسهم من شي دفعوا دم قلبهم ومنتظرين لهم سنين". كما كتب ياسين يقول: "الكيان جبان يستهدف كل ما يخدم اليمن كشعب، وعجز عن تحقيق أهدافه العسكرية لأنه، مريض يحتضر".

في المقابل، كتبت سما: "خراب للبلاد وخراب للمواطن رجعونا للخلف 60 سنة ما حد يضمن حقه". كما قال ياسر: "من جلب لكم الدمار يرمي بصاروخ وتجيه أسراب من الطيران يدكوا الحجر والمدر".

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وأدانت وزارة الأوقاف والإرشاد -التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا- القصف الإسرائيلي للطائرة وحملّت جماعة أنصار الله تبعاته الكاملة.

وقالت الوزارة إنها شرعت في حصر المتبقين من الحجاج، وعددهم 78 حاجا، وبدأت بإجراءات نقلهم برا عبر منفذ الوديعة، لضمان وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

ويبعد منفذ الوديعة عن صنعاء بنحو 500 كيلومتر، ويشهد ازدحاما كبيرا باعتباره المنفذ البري الوحيد المفتوح بين اليمن والسعودية منذ بدء الحرب.