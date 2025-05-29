القسام ترد بـ"حجارة داود" على "عربات جدعون" وهذا ما قاله مغردون

تفاعلت المنصات الفلسطينية والعربية مع إطلاق كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سلسلة عمليات “حجارة داود” ضد القوات والآليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام -أمس الخميس- مشاهد من أولى عمليات "حجارة داود" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامنا مع إعلانها تنفيذ مقاتليها هجمات وكمائن مركبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، واشتعال النيران داخل الآلية بعد استهدافها. كما أظهرت استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وكذلك، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "بي-29" في منطقة الفخاري شرقي خان يونس جنوبي القطاع، في حين فجرت حقل ألغام بقوة هندسية تسللت ليلا في حي الشجاعية شرقي غزة، واستهدفت دبابتي "ميركافا"، وقنصت جنديا إسرائيليا.

رسالة تحدٍ

وفي ضوء هذه العمليات، رصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/29)- جانبا من تعليقات مواقع التواصل بشأن إطلاق القسام سلسلة عمليات "حجارة داود".

ومن بين تلك التعليقات أعرب هاني صلاح عن قناعته بأنه "حجارة داود" تحمل رسالة "التحدي والمقاومة الرمزية، حيث الضعيف المؤمن ينتصر على الجبار المتغطرس، وهي ترد مباشرة على دلالة (جدعون)".

وفي السياق ذاته، رأى خيري أن المقاومة الفلسطينية ترد بعملية "حجارة داود" على عملية "عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال.

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وأضاف أن هذه العملية تبعث برسائل مفادها بأن "قدرات المقاومة العسكرية لم تنهار، بل تعيد بناء قوتها وتطورها وتجند آلاف الشباب الثائر".

بدوره، قال حساب يحمل اسم "عبدول" إن "عملية (حجارة داود) تحطم رأس دبابة إسرائيلية كما فلقت حجارة داود رأس جالوت وقتلته".

أما مايا رحال، ففضلت البحث عن رسائل العملية ودلالاتها بعد مرور 600 يوم على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ قالت إن "قدرات حماس العسكرية بقوة ردعها قادرة على الإخلال بموازين القوى".

وأضافت رحال أن حماس تبعث برسائل مفادها بأنها قادرة على القتال لسنوات.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في تفجير عبوة ناسفة بجرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية شمالي القطاع.