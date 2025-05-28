30 حصوة في كلى برازيلي سببها المشروبات الغازية.. ودهشة على المنصات

رغم أن الصودا أو المشروبات الغازية تمنح شعورا بالانتعاش لمن يشربها، فإنها قد تقوده إلى غرفة العمليات، وهو ما حصل بالضبط مع رجل برازيلي، حيث اضطر للخضوع لعملية جراحية لإزالة حصوات تجمعت لديه في الكلى.

وقال الاختصاصي في المسالك البولية، ثاليس فرانكو دي أندرادي، إنه أزال من كلية مريضه (لم يذكر اسمه) 30 حصوة صغيرة، وذلك في مقطع فيديو نشره وحصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وخلصت دراسات كثيرة إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد، من بينها حمض الفوسفوريك وحمض الستريك، اللذان يضافان لإضفاء نكهة حامضية على المشروب وللمساعدة في حفظه، لكنهما قد تؤديان إلى خلل في توازن الكالسيوم والفوسفات، مما يساهم في تكون حصى الكلى الفوسفاتية.

ويؤدي السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز إلى ارتفاع مستويات الإنسولين والسمنة، وهما عاملان يرفعان خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

كما أن المواد الحافظة مثل بنزوات الصوديوم قد تسبب احتباس السوائل ورفع ضغط الدم، مما يؤثر مباشرة على الكلى. أما الكافيين الذي يضاف كمادة منبهة ومدرة للبول قد يؤدي إلى الفقدان المفرط للسوائل إذا لم يقابله شرب ماء كاف.

وتحتوي المشروبات الغازية "الدايت" بدورها على حمض الفوسفوريك الذي قد يؤدي إلى تغيرات في المواد التي يفرزها الجسم عبر البول، مما يسهم في تكوّن الحصوات.

وبلغة الأرقام، فإن الأشخاص الذين يستهلكون مشروبا غازيا واحدا أو أكثر يوميا يواجهون زيادة بنسبة 23% في خطر الإصابة بحصى الكلى، مقارنة بمن يشربون أقل من حصة واحدة أسبوعيا، بحسب ما خلصت إليه دراسات أجرتها المكتبة الوطنية للطب.

إعلان

تعليقات

واتفق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطر تناول المشروبات الغازية، لكن بعضهم قال إنه لا يملك الإرادة الكافية للتوقف عن شربها.

ومن التعليقات التي رصدتها حلقة (2025/5/28) من برنامج "شبكات"، ما كتبه أحمد بن سالم من أن "ماء وسكر ومواد كيميائية.. لا فرق بينها هي وبين الدخان.. مواد مضرة بالصحة".

وغرّد شادي سلامة يقول "لو كان الواحد يشرب 3 لترات ماء بدل الكولا والله أفضل.. معقول كل التحذيرات من مخاطر المشروبات الغازية ولا يزال هناك أشخاص مستمرون في هدم صحتهم".

وعلقت رشا العيدان على الموضوع بالقول "يا الله نعرف مضرتها، لكن والله طعمها طيب والنفس كما تعلمون أمارة بالسوء.. أظن لازم تمنع هذه المشروبات من الأسواق حتى نقدر نمنعها نحن لأننا لا نملك إرادة".

وترى سلوى عبد الرحمن أن "مضار المشروبات الغازية لا تقتصر على الكلى بل تسبب هشاشة عظام وسمنة وخلل في مستويات الإنسولين وأمور أخرى ويجب منعها وخاصة للأطفال، لأن هناك ناس تعتبر توفرها في المنزل دلالة على الوفرة والرقي ولا يعلمون أنها تسبب مشاكل كبيرة".

وتجمع الدراسات والنصائح الطبية كلها على أن شرب الماء هو السبيل للوقاية من الإصابة بحصوات الكلى، وقد وجدت المكتبة الوطنية للطب أن الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى وتوقفوا عن استهلاك المشروبات الغازية قللوا بنسبة 15% من فرص تشكل حصى جديدة.