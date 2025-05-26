"وعد بإنهاء حرب أوكرانيا فأصبحت ولاية روسية".. مغردون يسخرون من ترامب

تفاعل مغردون بانتقادات لاذعة مع التغير المفاجئ في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفه بأنه “أصبح مجنونا” إثر القصف الروسي على كييف.

وشكّل إعجاب ترامب ببوتين لغزا سياسيا مثيرا في السابق، فلم يكن تقاربا دبلوماسيا تقليديا، ورآه البعض نوعا من الافتتان بنموذج الحكم القوي والمركزي، ولكن ترامب لم يكن مهتما بتلك الآراء، بل على العكس كان يغازل سيد الكرملين كلما جاء على ذكره.

وقد تناول برنامج "شبكات" في حلقة (2025/5/26) هذا التحول الجذري في موقف ترامب، حيث بات ينتقد بوتين علنا وأمام الصحافة، في تطور لافت للانتباه.

ويرجع البعض التغيير في موقف ترامب بسبب غضبه من القصف الروسي لكييف ومدن أوكرانية أخرى بالمسيّرات والصواريخ التي أدت إلى مقتل 12 شخصا، في الوقت الذي كان يجري فيه تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، فكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن بوتين "أصبح مجنونا".

لكن ترامب بالمقابل ليس راضيا عن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أيضا، وانتقد أحاديثه قائلا "زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة، كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

انتقاد ترامب

وجاءت ردود أفعال المغردين متفقة في انتقاد ترامب والسخرية من تصريحاته، والتشكيك في جدية مواقفه وقدرته على التأثير في مجريات الأحداث.

وبحسب المغرد عمران، فإن الأمور ساءت أكثر بعد تولي ترامب الحكم، وكتب يقول "هلا مو هو اللي قال رح أنهي حرب أوكرانيا أول ما أتسلم الرئاسة.. شايفها عم تولع أكتر، وأوكرانيا تقريبا تعتبر ولاية روسية".

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وفي الاتجاه نفسه، كتبت الناشطة ليا أبو سليمان تقول "يعني على أساس بوتين سامع كلامه ولا سائل عن تصريحاته، بوتين مستمر بالقصف وأخذ الأراضي وأنت ظل تصرح".

ومن زاوية أخرى، شككت المغردة يارا محمود في دوافع ترامب الحقيقية قائلة "يعني الرئيس الأميركي خايف على أوكرانيا ولّا على المعادن اللي فيها وخايف يستولي عليها بوتين.

أما الناشط أغيد الدهشان فتحدث عن حيرته من تقلبات السياسة قائلا "غريبة السياسة، ترامب وبوتين مرة يحبوا بعض، مرة يحكوا على بعض، مرة يشربوا قهوة مع بعض ولا كأنه صار شيء، ومع هيك الحروب شغالة".

من جانبه، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات ترامب بالقول "في حين تقدّر روسيا دور الولايات المتحدة في إطلاق المفاوضات لا يزال تركيز الكرملين منصبا على الأمن القومي، ويتخذ الرئيس بوتين القرارات اللازمة لضمان أمن بلادنا".