رحيل أسطورتَيْ الميرينغي.. كيف علقت جماهير النادي الملكي؟

أثار الإعلان الرسمي لنادي ريال مدريد عن رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبه الكرواتي لوكا مودريتش تفاعلا عاطفيا كبيرا في أوساط جماهير النادي الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما كان من المتوقع أن تستمر مسيرة المدرب الإيطالي مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل فوجئ عشاق كرة القدم بقرار النادي إنهاء التعاون مع أنشيلوتي قبل انتهاء الموسم رسميا رغم حصيلته الاستثنائية من الألقاب.

وخلال مسيرته مع النادي الملكي نجح أنشيلوتي في تحقيق 15 لقبا مع ريال مدريد، شملت 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 3 ألقاب للسوبر الأوروبي ولقبين في الدوري الإسباني.

كما حصد الفريق تحت قيادته لقبين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في السوبر الإسباني، مما جعله واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي من ناحية عدد البطولات المحققة.

لكن هذا الإرث العظيم تأثر سلبا بالأداء الضعيف للفريق في الموسم الحالي، حيث لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز يذكر، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الفراق رغم الإنجازات السابقة.

وبالتوازي مع رحيل المدرب الإيطالي أعلن النادي أيضا عن انتهاء مسيرة النجم الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الـ23 لقبا مع ريال مدريد والحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2018.

ويعد مودريتش أكبر لاعب يمثل ريال مدريد في الدوري الإسباني، كما أنه أكبر هداف في عمر الـ39 عاما بعد تسجيله هدفا أمام فالنسيا في الموسم الحالي.

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وفي مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني شهد ملعب البرنابيو مشاهد مؤثرة لوداع الجماهير المدرب الإيطالي والنجم الكرواتي الذي قضى أكثر من عقد كامل في خط وسط الفريق الملكي.

تأثر وحسرة

ورصد برنامج شبكات (2025/5/25) جانبا من تعليقات جماهير النادي الأبيض ومحبيه على رحيل أسطورتيه، ومنها تعليق عمر فايد بحسرة "كان نفسي يخرج الموسم اللي فات بعدما عمل كل حاجة أو يمشي ف الشتا.. ميستحقش كده والله".

وكتب إسلام محمد "على الرغم من أني لا أشجع مدريد لكننا لا يجب أن ننسى إنجازات وبطولات وليالي الكؤوس والبطولات مع أنشيلوتي حتى لو كان آخر موسم له لم يحقق أي بطولة أو إنجاز ولكنه سيبقى أيقونة تاريخية في ريال مدريد".

وانتقد عمار كركوكي سياسة النادي قائلا "ريال مدريد -خصوصا بيريز- مستعد يبيع أبوه، ما عنده وفا للاعبين والدليل كاسياس.. رونالدو.. راؤول.. مودريتش.. بنزيما..".

في المقابل، أشاد علي بالمشاهد المؤثرة في الوداع "حضور كروس المفاجئ، بكاء بيريز على المدرجات، ورفض بيلينغهام إفلات لوكا.. وداعية مودريتش وأنشيلوتي في البرنابيو مؤثرة جدا ولن ينساها من يعشق الملكي".

وأشاد حازم جميل بإنجازات مودريتش قائلا "لوكا الأمير.. لوكا التاريخ.. مودريتش الموودهش.. أفضل لاعب خط وسط في العالم.. لن ننسى أنك فنان في تمريراتك ومشاركاتك وكنت تعمل دينمو في الفريق، ولن ننسى إنجازاتك مع الملكي.. من أين سنأتي بلوكا جديد".

وبينما تتجه الأنظار نحو خليفة أنشيلوتي تشير التقارير إلى أن المدرب الإسباني تشافي ألونسو -الذي حقق 3 ألقاب مع بايرن ليفركوزن الألماني- هو المرشح الأبرز لتولي تدريب الكتيبة البيضاء.

ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان ألونسو قادرا على تحقيق إنجازات مماثلة أو تفوق على ما حققه أنشيلوتي خلال فترته الناجحة مع النادي الملكي.