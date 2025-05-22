هل يفقد برشلونة لقب الليغا رغم التتويج؟ مغردون يتكهنون

تفاعلت جماهير الساحرة المستديرة على المنصات الرقمية في جميع أرجاء العالم مع إمكانية فقدان نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني الذي حسمه رسميا بسبب دعوى قضائية رفعها نادٍ إسباني.

واحتفل برشلونة بلقب الليغا هذا الموسم قبل جولتين من نهاية المسابقة، ليتوج باللقب للمرة الـ28 في تاريخه، لكنه يبقى ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.

لكن نادي أوساسونا فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الرياضية على الدعوى التي يطالب فيها بسحب 3 نقاط من برشلونة بسبب مخالفته قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأرجع أوساسونا قراره إلى مشاركة مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في المباراة التي خسرها أمام برشلونة في 27 مارس/آذار الماضي خلال فترة التوقف الدولي بعد 4 أيام من استبعاد اللاعب من تشكيلة المنتخب الإسباني بداعي الإصابة.

واستند أوساسونا إلى المادة الخامسة من الملحق الأول للوائح (فيفا)، والتي تنص على أنه "إذا استُبعد لاعب من معسكر المنتخب لأسباب طبية فلا يمكنه اللعب مع ناديه إلا بعد 5 أيام من انتهاء فترة التوقف الدولي إلا إذا سمح له الاتحاد بذلك".

ورفض الاتحاد الإسباني للعبة هذه الدعوى، واعتبر مشاركة مارتينيز قانونية، لتتبقى أمام أوساسونا فرصة للاستئناف حتى 29 مايو/أيار الجاري، خاصة أنه يقاتل على النقاط كاملة لأنها سبيله الوحيد للصعود إلى الدوري الأوروبي.

إعلان

تخمينات وتكهنات

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/22)- بعضا من التعليقات والتخمينات والتكهنات على مواقع التواصل بشأن إمكانية سحب برشلونة لقب الدوري الإسباني منه.

ومن بين تلك التعليقات قال حساب يحمل اسم "المعاقب" إن "أوساسونا رفع القضية ضد برشلونة في أكثر من محكمة وكلها رفضت"، متوقعا أن تُرفض الدعوى الجديدة.

وأضاف ساخرا "أنصح المدريدي بأن ينتظر الجلد بالموسم المقبل ويحاول أن يتخطى هذا الموسم"، في إشارة إلى فوز برشلونة على مدريد في جميع مواجهات هذا الموسم ببطولات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

أما أدهم فأعرب عن قناعته بأن نتيجة الدعوى ستكون مرتبطة بنتيجة الجولة الأخيرة من الدوري قائلا "إذا فاز برشلونة في آخر مباراة فلن يحكموا لصالح أوساسونا، وإذا خسر البرسا فسيكون الحكم لصالح أوساسونا، ووقتها ستكون سرقة القرن".

وانضم أحمد إلى هذا التوقع، إذ قال "لا أستبعد لعبة كبيرة بسحب نقاط أوساسونا من برشلونة لو تعثر الفريق في آخر جولة"، مضيفا "فساد هذا الموسم طاغٍ بشكل مخيف".

في المقابل، قال الحراني رشيد -الذي بدا من تعليقه مشجعا مدريديا- إن "الدوري مسروق، والريال لا يهمه هذا الدوري، بل إصلاح الاتحاد والقضاء على الفساد إنصافا لكرة القدم والمنافسة الرياضية".

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز "ريال مدريد عمل لكم هوس حتى وأنتم شايلين الدوري (متوجون باللقب).. نادي رشاوى وتحكيم".

يشار إلى أنه في حال قضت المحكمة الرياضية لصالح أوساسونا فستنتزع 3 نقاط من برشلونة، ليصبح الفارق وقتها مع ريال مدريد نقطة وحيدة، مما يضع الليغا أمام احتمالين:

فوز البرسا بمباراة الجولة الأخيرة من الدوري أمام أتلتيك بلباو يعني تتويجه باللقب وإنهاء الجدل رسميا.

فوز ريال مدريد أمام ريال سوسيداد وخسارة برشلونة أو تعادله يعنيان تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني.