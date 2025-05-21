نشطاء سوريون ينددون بتلاعب الإعلام بتصريحات روبيو حول سوريا

تفاعل مغردون مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول الوضع في سوريا، منتقدين ما وصفوه بتلاعب بعض وسائل الإعلام بسياق التصريحات.

ورأى النشطاء أن تحريف معنى تصريحات روبيو أثار مخاوف غير مبررة حول انهيار وشيك للسلطة الانتقالية السورية.

وأشار متفاعلون إلى أن بعض المنصات الإعلامية تداولت تصريحا مقتطعا لوزير الخارجية الأميركي بخط عريض وكخبر عاجل جاء فيه "السلطة الانتقالية ربما تكون على بعد أسابيع فقط، وليس شهورا، من الانهيار المحتمل"، مما أثار قلقا واسعا بين السوريين.

وبحسب ما أوضحه المغردون، فإن التصريح الكامل الذي أدلى به الوزير أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ، كان يشير إلى أهمية التواصل الأميركي مع الحكومة السورية الجديدة، حيث قال: إذا تواصلنا معهم، قد تنجح الأمور وقد لا تنجح، أما إذا لم نتواصل معهم، فالفشل كان مضمونا، في الحقيقة، تقييمنا يشير إلى أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، ربما تكون على بعد أسابيع فقط، وليس شهورا، من الانهيار المحتمل.

كما تداول المغردون تصريحا لروبيو يدعم فيه الحكومة السورية قائلا: علينا مساعدتهم، نريد مساعدة تلك الحكومة على النجاح، لأن البديل هو حرب أهلية شاملة وفوضى، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

تحريف المعنى

واتفق مغردون بحسب حلقة 2025/5/21 من برنامج "شبكات" على أن فصل التصريحات عن سياقها أدى إلى تحريف المعنى الحقيقي لها، وأن التصريحات الكاملة تظهر موقفا أميركيا داعما للاستقرار في سوريا وليس العكس.

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كما أكدوا على ضرورة الدعم الدولي للسلطة الانتقالية السورية بدلًا من عزلها، مشددين على أهمية رفع العقوبات لإنقاذ البلاد من الأزمات المتتالية.

ووفقا للمغردة لينا فإن كل من سمع تحريف تصريحات روبيو خرج بفهم يقول "إن سوريا انتهت، والسلطة على وشك الانهيار، والحرب الشاملة تقترب"، وأكملت بسؤال يقول "هل هذا منطقي؟".

وفي السياق ذاته، غردت الناشطة نداء مشيرة إلى تعقيدات الموقف الأميركي: "تصريحات روبيو عن قرب انهيار السلطة الانتقالية في سوريا وضعت واشنطن أمام مفترق طرق: إما الانخراط مع قوى الأمر الواقع رغم ماضيها، أو المخاطرة بانزلاق سوريا إلى فوضى شاملة"، وأوضحت أن "السياسة الأميركية كانت أمام اختبار واقعي، لا مثالي."

ومن زاوية أخرى، أكد صاحب الحساب خليل على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري، مؤكدا أن "الهوية السورية المتماسكة رغم كل الانقسامات التي تحدث عنها روبيو، تُذكّر بأن سوريا ليست مجرد ساحة صراع دولي، بل بلد له نسيج اجتماعي يستحق أن يُصان"، وحذر من أن "استثمار الغرب في هذا النسيج قد يكون الرهان الوحيد على الاستقرار."

أما المغرد محمد فقد شدد من جهته، على ضرورة رفع العقوبات كخطوة عملية، لافتا إلى أن "مساعدة سوريا في هذه المرحلة الحرجة لم تعد خيارا بل ضرورة، ودعم الاستقرار لا يتحقق بالمواقف فقط، بل بإجراءات ملموسة، وأهمها رفع العقوبات التي تخنق السوريين وتمنع أي أفق لتحسن أو إعادة إعمار."

وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لدعم الشعب السوري "في مسعاه نحو بناء دولة جديدة تتسم بالشمولية والسلام".