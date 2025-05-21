ترامب يعلن عن إنشاء "قبة ذهبية" مكلفة جدا ومغردون: لماذا تحتاجها أميركا؟

كشف الرئيس الأميركي تفاصيل مشروع دفاعي تاريخي وطموح سماه “القبة الذهبية”، ويهدف إلى حماية كامل الأراضي الأميركية من أي هجمات محتملة. بدورهم تساءل النشطاء لماذا تحتاج أميركا إلى قبة ذهبية؟

وجمع دونالد ترامب الصحفيين في مكتبه وقال لهم "في حملتي الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا دفاعيًا صاروخيًا متطورًا لحماية وطننا من تهديدات الهجوم الصاروخي الأجنبي، وهذا ما نفعله".

وأضاف" يسعدني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميًا تصميمًا لهذا النظام المتطور الذي سيُوظّف تقنيات الجيل التالي في البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار سرعة الفضاء والصواريخ الاعتراضية".

و"القبة الذهبية"، هي نظام دفاعي لاعتراض المسيّرات والصواريخ بكافة أنواعها، باليستية، فرط صوتية، مجنحة أو مدارية، وهو نظام شامل، أرضي وجوي وبحري، والأهم أنه فضائي.

ويعتمد هذا النظام على ألف قمر استطلاعي لمراقبة حركة الصواريخ في جميع أنحاء المعمورة، و200 قمر هجومي مزود بصواريخ اعتراضية وأسلحة ليزر متطورة، لاعتراض الصواريخ في الفضاء.

أما على الأرض، فستنشر منصات الإطلاق على كامل الجغرافيا الأميركية، وفي البحر ستطلق من الزوارق والغواصات الحربية.

ويعني ذلك أن منظومة "القبة الذهبية" بها 3 طبقات حماية، الفضاء والجو والأرض، تعترض الصواريخ والمسيّرات إما قبل إطلاقها، أو تعترضها بعد إطلاقها، أثناء تحليقها أو قبل وصولها إلى الهدف.

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وكما قال ترامب، فإن نسبة نجاح "القبة الذهبية" في الحماية تصل إلى 100%، لكنها مكلفة جدا، 175 مليار دولار، خُصص منها 25 مليار دولار كاستثمار أولي. وقدر الكونغرس الأميركي تكلفة إنشاء وتشغيل القبة الذهبية على مدار العقدين القادمين بأكثر من 830 مليار دولار.

تفاعل وتساؤل

وأثار إعلان ترامب بدء إنشاء "القبة الذهبية" الأميركية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت تعليقات كثيرة، رصدت بعضها حلقة (2025/5/21) من برنامج "شبكات".

وتساءل فيصل مرهون في تعليقه، قائلا "لماذا تحتاج أميركا وغير أميركا إلى قبة حديدية أو ذهبية؟ كل ما تحتاج له هو التعامل مع الناس بالاحترام والعدل ولن يعتدي عليها أحد بصاروخ أو غير صاروخ من الأرض أو من السماء؟".

وقال مراد جزائري" أتوقع سنرى أسلحة جديدة خارقة تخرج للعلن.. منها الأطباق الطائرة".

في حين غرّد حسن الأطرش "عندما ينتهي ترامب من الصرف والتجهيز سيكون العالم قد اخترع أشياء وأسلحة أكثر تطورا. الحل لمن يقرأ التاريخ هو المشاركة وعدم هدر الخيرات ونبذ الحروب".

ومن جهته، قال أحمد صلاح "هذا المشروع هو تهديد وجودي لبقية العالم.. لأنه سيخل بتوازن الردع مما سيجعل أميركا تتوحش وتتجبر على بقية العالم وهي آمنة من العقاب".

وجاء في تعليق أسد "هذه مجرد محاولة لتشغيل مصانع السلاح.. فلا أحد يجرؤ على مهاجمة أميركا".

ورأى ابن المردعي في تعليقه أن "المشروع قد يشعل سباق تسلح جديد بدل أن يحقق استقرارا، خصوصا إذا تم تطويره ليشمل قدرات فضائية".

وحسب الرئيس الأميركي، فإن مشروع إنشاء "القبة الذهبية" بالكامل سيستغرق 3 سنوات، أي بحلول نهاية ولايته في يناير/كانون الثاني عام 2029، ولكن الميزانية ستتجاوز المتوقع بكثير، مما سيصعب الموافقة عليها، وبالتالي من الصعب تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

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ويذكر أن إعلان ترامب عن "القبة الذهبية" جاء بعد أيام من تحذيرات استخباراتية أميركية بأن "الصين قد تضرب الولايات المتحدة بعشرات الصواريخ المدارية النووية من الفضاء".