ريال مدريد يحذر بيلينغهام بعد تراجع مستواه.. كيف علق مغردون؟

أثار تراجع مستوى النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تقارير صحفية تحدثت عن تحذير وجهته إدارة النادي الملكي للاعب.

وكان بيلينغهام قد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة تعد من بين الأغلى في تاريخ النادي، بعقد يمتد لـ6 سنوات مقابل 120 مليون دولار، إضافة إلى بنود تحفيزية مرتبطة بالأداء والبطولات.

ولم يكن بيلينغهام مجرد اسم جديد ينضم إلى كوكبة نجوم الميرينغي عام 2023، بل كان الروح المتجددة في قلب الفريق، حيث فرض نفسه بسرعة كأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم خلال موسم استثنائي واحد.

وكان الشاب الموهوب عند مستوى توقعات الجميع، إذ نال جائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024 بعد أداء استثنائي وثابت، كما تُوّج بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا.

وشكل بيلينغهام إحدى الركائز الأساسية في تتويج ريال مدريد بـ3 ألقاب كبرى خلال الموسم: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، لكن أداءه تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن اسم بيلينغهام طُرح أكثر من مرة في اجتماعات فنية وإدارية، وذكرت أنه خضع لتقييم من الطاقم الفني، وأنه تلقى تحذيرا بسبب تراجع مستواه، وطلب منه تحسين أدائه سريعا.

ووصف البعض التراجع الذي يعيشه بيلينغهام بأنه "بالونة وفقعت"، مما يضع النجم الإنجليزي تحت المجهر خلال الفترة المقبلة، وسط مطالبات من الجماهير والإدارة بضرورة استعادة مستواه المعهود.

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آراء متباينة

ورصد برنامج شبكات (2025/5/20) جانبا من تفاعلات مغردين مع هذا التطور المفاجئ في مسيرة النجم الإنجليزي الذي كان حتى وقت قريب محط إشادة الجميع.

وكتب محمد "بيلينغهام من أفضل اللاعبين في الشق الهجومي، بس المقصد إنه الريال يحتاج لاعب محور بمواصفات بيدري، وهذا المركز لا يعتمد بشكل كبير على الإحصاءات والمساهمات".

وغرد حساب آخر يحمل نفس الاسم (محمد) "أولى الخطوات التي يجب على ريال مدريد القيام بها للنجاح في المستقبل إن شاء الله أن يتخلص من بيلينغهام، غير ذلك من الصعب المضي قدما".

وكتب محمود "اللاعبين الانجليز غالبا يتألقون موسما إلى 3 مواسم، ولا يملكون استمرارية مع بعض الاستثناءات، طبعا بيلينغهام مع مدريد لا ينطبق عليه لأن أداءه حتى في موسمه الأول سيئ، الفرق كان يسجل والآن لا، وهو رابط نفسه بالأهداف لأنه يعرف عقلية الجمهور".

وخالف بوحسين الرأي السائد بقوله "بيلينغهام منفوخ!! أفضل لاعب بالدوري الألماني وأفضل لاعب بالدوري الإسباني الموسم اللي فات، هبوط مستوى مدريد طبيعي يؤثر على كل اللاعبين لو كان مارادونا".

ويسعى ريال مدريد إلى إبرام صفقات إستراتيجية تعيد له التوازن وتعزز تنافسيته محليا وقاريا تحضيرا لموسم 2025-2026، ويُنتظر من بيلينغهام تقديم أداء أقوى لدعم هذا التوجه.

وبموجب البنود التحفيزية في عقد بيلينغهام يحصل ناديه السابق بوروسيا دورتموند على مبالغ إضافية مقابل تألقه مع ريال مدريد وحصده الألقاب، مما يجعل استعادة مستواه مسألة ذات أهمية اقتصادية أيضا للنادي الألماني.