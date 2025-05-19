كيف تفاعل رؤساء أميركيون مع نبأ إصابة بايدن بسرطان شرس؟

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء سابقون للبيت الأبيض عن تعاطفهم مع جو بايدن الذي أعلن مكتبه عن إصابته بالسرطان.

ووفقا لحلقة 2025/5/19 من برنامج "شبكات"، فقد أعلن مكتب الرئيس السابق أنه مصاب بنوع شرس من سرطان البروستاتا، وأنه انتشر إلى العظام.

وقال المكتب إن الأطباء اكتشفوا وجود عقدة صغيرة في البروستاتا لدى بايدن خلال زيارة للمستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري، وبعد إجراء مزيد من التحاليل ظهرت على بايدن أعراض في المسالك البولية تشير إلى أنه في مرحلة متقدمة من المرض.

ووصف الأطباء هذا النوع من السرطان بأنه حساس للهرمونات، وقالوا إنهم سيلجؤون إلى العلاج الهرموني لمنع إنتاج التستوستيرون.

ويجري تقييم شدة سرطان البروستاتا وفق مقياس "غيلسون" الذي يقسّم المرض إلى 3 مراحل (حميدة، مستجيبة للعلاج، خطيرة).

ويكون المرض حميدا إذا وصلت عدائيته إلى 6 درجات أو أقل على هذا المقياس، وإذا وصلت إلى الدرجة السابعة يكون مستجيبا للعلاج، أما إذا تراوحت بين الثامنة والعاشرة فيكون من الصعب جدا تماثل المريض للشفاء.

مرحلة متقدمة

ووصلت هذه العدائية إلى الدرجة التاسعة عند بايدن، مما يعني أنها ستنتشر بسرعة بدليل أنها تجاوزت غشاء البروستاتا إلى العظام كما أظهرت الفحوصات.

وتضامن كبار الزعماء الأميركيون مع بايدن، ونشروا تغريدات أعربوا فيها عن تمنياتهم له الشفاء، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب الذي كتب "أنا وميلانيا نشعر بالحزن لسماع خبر تشخيص حالة جو بايدن الصحية مؤخرا"، مضيفا "نتقدم بأحر تمنياتنا وأطيبها لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح".

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كما كتبت كامالا هاريس "أنا وزوجي نشعر بالحزن لسماع خبر تشخيص إصابة الرئيس بايدن بسرطان البروستاتا، ندعو له وللدكتورة بايدن (في إشارة إلى زوجة الرئيس) وجميع أفراد عائلته في قلوبنا، وندعو له في هذا الوقت العصيب".

أما باراك أوباما فكتب "أنا وميشيل نفكر في عائلة بايدن بأكملها، فلم يبذل أحد جهدا أكبر لإيجاد علاجات ثورية للسرطان بجميع أشكاله من جو (بايدن)".

وأضاف "أنا على يقين أنه سيواجه هذا التحدي بعزيمته وصبره المعهود، ندعو الله أن يمنحه الشفاء العاجل والكامل".

وأخيرا، كتبت هيلاري كلينتون "أفكر في عائلة بايدن وهي تكافح السرطان، وهو مرض بذلت قصارى جهدها لإنقاذ عائلات أخرى منه، أتمنى له الشفاء العاجل والكامل".

ويبلغ الرئيس جو بايدن من العمر 82 عاما، وفي مارس/آذار 2023 أزال الأطباء آفة سرطانية من صدره، وهو نوع شائع من سرطان الجلد.