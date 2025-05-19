المنصات تحتفي بفوز برشلونة بالثلاثية المحلية وهزيمة الريال 4 مرات

احتفت جماهير نادي برشلونة الإسباني على نطاق واسع في منصات التواصل بتتويج العملاق الكتالوني بالثلاثية المحلية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

وقلب فليك الطاولة في أول مواسمه مع برشلونة الطاولة رأسا على عقب بعد سلسلة من العثرات والإخفاقات المالية والإدارية والرياضية، إذ تُوج الفريق في مدينة جدة السعودية بلقب كأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تُوج برشلونة بكأس ملك إسبانيا في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يكمل الثلاثية المحلية بالقبض على لقب الليغا في مايو/أيار الجاري، في مشهد أعاد إلى الأذهان أمجاد الفريق الذهبية.

وترافقت هذه الألقاب مع الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في جميع المسابقات المحلية، إذ انتصر الفريق الكتالوني في 4 مباريات كلاسيكو متتالية خلال الموسم.

احتفاء وسخرية

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/5/19) جانبا من تعليقات عشاق برشلونة والساحرة المستديرة على أداء فريق المدرب هانزي فليك وألقابه هذا الموسم.

وتغنى مروان بقدرات المدرب الألماني، إذ قال "أعطاهم درسا بلا سبورة، أخذ الدوري من أول موسم وشكّل رعبا للريال، إنه فليك الأسطورة".

وفي الإطار ذاته، قال هشام في تغريدته "البرسا أخذ الدوري وأخذ السوبر وأخذ الكأس، وأخذ كرامة الكلاسيكوهات كلها، وحدة وحدة".

وأضاف ساخرا "وترك لهم مصاصة لامين جمال يلعبون بها ويواسون بعض".

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ورفض عبد الله الانجرار وراء التعليقات التي تقلل من قوة تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، قائلا "ما يخدعكم المدريدية يقولون فريقهم تعبان وهم عندهم أقوى تشكيلة في العالم، والله العظيم فريقهم ما هو سيئ أبدا".

وتابع "مشكلتهم الوحيدة أنهم واجهوا برشلونة، مشكلتهم أنهم واجهوا شبابا مراهقين دمروهم، وهم وأموالهم وحكامهم طحنوهم".

من جانبه، شبّه راشد نجاح برشلونة هذا الموسم بـ"الطالب الذي نجح بعدما غش في كل الاختبارات".

لكنه استدرك قائلا "ماشي خلّونا نصفق له، استمتعوا قبل ما ترجعوا تودعوا من دور الـ16 كالعادة"، في إشارة إلى خروج برشلونة مبكرا من دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة.

يشار إلى أن مدرب برشلونة هانزي فليك وضع اسمه ضمن قائمة نخبة المدربين الذين نجحوا في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني في أول مواسمه، وتعهد بأن يكون هذا الإنجاز البداية فقط.