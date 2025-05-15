مغردون يتفاعلون مع لقطات لافتة خلال زيارة ترامب إلى قطر

تفاعلت المنصات الخليجية والعربية مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قطر في ثاني محطات جولته الخليجية التي يختتمها بزيارة دولة الإمارات.

ورافق سرب من طائرات "إف-15" التابعة للقوات الجوية القطرية طائرة الرئيس الأميركي بمجرد دخولها الأجواء القطرية، في حين كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس مستقبلي ترامب لدى هبوط طائرته في مطار حمد الدولي.

وفي طريقه إلى الديوان الأميري، بدأت العروض الفلكلورية مثل "العرضة القطرية" واستعراض "الهجانة" والخيل العربية الأصيلة، في مشهد جسّد روح الضيافة القطرية، كما أطلقت المدفعية القطرية عددا من الطلقات على كورنيش الدوحة ترحيبا به.

وأجرى أمير قطر والرئيس الأميركي مباحثات استغرقت أكثر من ساعتين، تناولت العلاقات الثنائية وملفات مهمة شملت أبرز قضايا العالم، خاصة إيران والحرب في أوكرانيا.

ووقع الزعيمان على إعلان مشترك للتعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك اتفاقيات إستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، شملت مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا.

بدوره، عبر الرئيس الأميركي عن تقديره العميق لأمير قطر ودور بلاده في إحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العلاقات بين الدوحة وواشنطن وصلت إلى أعلى مستوياتها.

تفاعل واسع

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/15)- تعليقات كثيرة تفاعلت مع زيارة ترامب إلى قطر ضمن جولته الخليجية.

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ومن بين تلك التعليقات، قال سيف بن سهيل إن استقبال ترامب في قطر كان مهيبا مثلما حدث في السعودية وبعدها الإمارات، مؤكدا أن "أصالة الاستقبال تدل على أصالة الخليج، إلى الأمام يا خليجنا ويا أبناء العم".

وأثنت فاطمة على منظر مرافقة المقاتلات القطرية لطائرة ترامب ووصفته بالمهيب، وقالت إنه يشير إلى "عظمة وفخامة دولة قطر، والله يديم الأمن والأمان لدولة قطر".

وهنأ أيمن محمود في تغريدته القطريين على صفقة الطائرات الجديدة التي أبرمتها الخطوط القطرية مع شركة "بوينغ" الأميركية، وقال إنها "ستحافظ على صدارة (القطرية) في العالم. كعادتنا لن نرضى بأقل من الأول في كل شيء".

من جانبه، تطرق عبد الواحد إلى العلاقات الأميركية الخليجية عموما والأميركية القطرية بشكل خاص، وقال إنها "تساعد في بناء وتنمية المنطقة كاملة وليس دول الخليج فقط"، مؤكدا أن "الصداقات الدبلوماسية أهم من الحروب والقتل والتشريد".

وزار ترامب صباح اليوم الخميس قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وقال في خطابه إنها واحدة من أفضل القواعد في العالم، كما شكر القوات المسلحة القطرية ووصفها بأنها جيش رائع.