سيول في ولايات جزائرية تثير غضب نشطاء وهذا أبرز ما قالوا

هيمنت سيول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منذ أيام عدة ولايات في الجزائر على منصات التواصل، بعدما وصفتها السلطات في بعض المناطق بأنها غير معهودة.

وقالت السلطات المحلية إن كمية هطول الأمطار في ولايات الأغواط والجلفة والمسيلة وصلت أو تجاوزت 50 مليمترا، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه الأمطار تسببت في سيول غزيرة أدت إلى تضرر مبانٍ وشلل في الطرقات، كما خلفت خسائر مادية بعدة ولايات.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاهد لما قالوا إنها لشوارع ومنازل في ولاية الأغواط بالجزء الشمالي الأوسط من الجزائر، إضافة إلى ولايات أخرى.

وتسببت هذه السيول -حسب الحماية المدنية الجزائرية- في وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين بانقلاب حافلة بسبب ارتفاع منسوب المياه ببلدية الجلفة. كما تمت عمليات إنقاذ أشخاص وإخراج سيارات وشاحنات في ولايات مختلفة.

غضب المنصات

وفي ضوء هذا المشهد، رصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/15)- تفاعل الجزائريين مع خسائر هذه السيول التي اجتاحت عدة ولايات.

ومن بين تلك التعليقات، قال نصرو في تغريدته "والله أصبحنا في عوض الفرحة بالمطر نخاف على أنفسنا وعلى إخوتنا الذين لا مأوى لهم وأصحاب المنازل القديمة".

أما عبد الحميد فقال "لقد تجاوزت الأمطار حد أمطار الخير إلى حد أمطار الغضب والسخط، نسأل الله السلامة والعافية للضعفاء والبسطاء الذين غمرت السيول بيوتهم وأغراسهم".

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بدورها، حملت جيجي السلطات والشعب مسؤولية ما حدث، إذ قالت "نحن نحاسب المسؤولين، لكن هناك أيضا تصرف بسيط من طرف الشعب يسبب في هذه الكارثة".

وأوضحت أن هذا التصرف يتمثل بـ"رمي الأوساخ عشوائيا وخاصة أولادنا يأكلون ويرمون أكياس شيبس وعلب العصير"، لافتة إلى أن "التغيير يبدأ من كل واحد كل حسب مسؤوليته".

أما زهور فقد شنت هجوما على مسؤولي المشاريع في البلاد، إذ قالت "البنية التحتية للطرقات كارثة، والمشكل تشوف فيهم يخدموا في الطرقات، غير يسقط (ولكن عندما تسقط) الأمطار تشوف الكوارث".

وأضافت "ناس تدي (تصرف) في دراهم كبيرة من ميزانية الدولة. لا إتقان عمل، لا مصداقية في المشاريع، لا رقابة"، معتبرة ما يحدث "سرقة للأموال بحجة المشاريع".

يشار إلى أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري أصدر اليوم الخميس تحذيرا من المستوى الأول باللون الأصفر، ينبه من هطول أمطار ورعود وزوابع رملية في ولايات تبسة وخنشلة والمسيلة والجلفة وتيارت ومستغانم وغليزان ومعسكر وسعيدة.

وحذر التلفزيون الجزائري من هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/الساعة اليوم في ولايات بشار والمنيعة والبيض والأغواط والجلفة وأولاد جلال والمغير وبسكرة.