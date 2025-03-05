لماذا أثار خطاب ترامب أمام الكونغرس ضجة على المنصات؟

أثار خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس ضجة وجدلا وسط الأميركيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فبين من انتقد طريقة كلامه وبين من أشاد به واعتبره القادر على تغيير أميركا.

وأشاد ترامب -في خطابه- بصديقه الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حاضرا وتلقى معاملة خاصة، وأثنى على دوره في الإشراف على وزارة الكفاءة الحكومية.

وقال إن وزارة ماسك استطاعت الكشف عن هدر حكومي كبير في الميزانية يذهب لأمور غير ضرورية.

ومقابل إطراء ترامب على وزيره، كان هناك سخط من قبل الديمقراطيين، حيث حضر النواب حاملين لافتات مكتوبا عليها: "ماسك يسرق"، "هذا كذب"، واستهجنوا حديث ترامب في مناسبات كثيرة.

وهدّد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون بإخراج مطلقي الصيحات من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة، ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه ترامب، فدخل موظفو الكونغرس ورافقوه إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطاب الرئيس الأميركي أمام الكونغرس. وقد رصدت بعض تعليقاتهم حلقة (2025/3/5) من برنامج "شبكات".

وقال عبد الله في تعليقه إن "ترامب يمارس الحكم بعقلية رجل الأعمال الطامع بالمال أكثر من السياسة.. كل كلامه عن المال يعرف كيف يجذب مواطنيه".

أما لورين فغرّدت: "ما الذي يحدث لأميركا؟ هذا رئيسنا الذي يتحدث؟ معظم معلوماته خاطئة ومضللة ويقول ما يريد دون وعي أو فهم للمشهد السياسي".

إعلان

في المقابل، رأى جيمي أن "ترامب هو الوحيد القادر على تغيير أميركا كما نريد نحن، أميركا أولا وأميركا دائما، وترامب يعرف جيدا كيف يوفر لنا الظروف الاقتصادية الجيدة لنعيش.. لا تشككوا في قدراته".

وجاء في حساب سيان: "الطريقة التي يتحدث بها عن عودة أميركا تشعرك أن العالم كله سيرضخ.. فليحقق التقدم الذي يريده لكن لماذا عليه أن يهدد ويزعج دولا أخرى؟".

وفي خطابه أمام الكونغرس، قال ترامب إن "العصر الذهبي لأميركا قد عاد"، وإنه سيبني الحضارة الأكثر حرية والأكثر تقدما والأكثر ديناميكية والأكثر هيمنة على الإطلاق على وجه هذه الأرض.

كما أكد في الخطاب مجددا أنه يريد غزو الفضاء، وقال: "سنقود البشرية إلى الفضاء ونزرع العلم الأميركي على كوكب المريخ وأبعد من المريخ كذلك".