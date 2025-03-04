مغردون بشأن وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا: ترامب نصب الفخ لأوروبا

رأى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإدارة الأميركية “نصبت الفخ” لأوروبا، من خلال قرارها بوقف المساعدات الأميركية العسكرية لأوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، بعد التوتر الذي حصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحفيين.

وتساهم الولايات المتحدة بمفردها بنسبة 49% من مجمل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 67 مليار دولار. بينما كل أوروبا، بالإضافة لبقية دول العالم مجتمعة، تساهم فقط بنسبة 51% من المساعدات التي تصل لأوكرانيا، بقيمة 69 مليار دولار.

وبعد تجميد المساعدات العسكرية الأميركية، تساءل البعض: هل ستضاعف أوروبا والدول الداعمة لأوكرانيا تبرعاتها لكييف لتعويض نقص المساعدات الأميركية؟

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إن "على أوروبا الاستعداد لزيادة إنفاقها العسكري".

واهتم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار الأميركي وبتداعياته على أوكرانيا، حيث تباينت تعليقاتهم، التي رصدت بعضها حلقة (2025/3/4) من برنامج "شبكات".

وجاء في تعليق رعد كردي:" هذا من حق أميركا، فهي لا تقدم مليارات من دون مقابل وسيأتي الدور على أوروبا كذلك وستدفع مقابل حمايتها".

ورأى حمزة في تغريدته أن "الحل الأمثل لزيلينسكي هو الخضوع برجولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل عقلانية والتحالف معه وكسب الجار الروسي، وتعميق العلاقة وتعزيزها في أوروبا وزرع السلام للحفاظ على هيبة الاتحاد الأوروبي".

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وعلق مروان على الموضوع قائلا: "هكذا أميركا نصبت الفخ لأوروبا.. أوروبا الآن بين خيارين، الخيار الأول أن تدعم أوكرانيا وتدخل في حرب عالمية مع روسيا، والخيار الثاني أن تمشي مع أميركا وتسكت وأوكرانيا تقسم بين روسيا وأميركا".

ويلقي شكري خوجة المسؤولية على أوروبا، بقوله: "لو أن هناك سياسيين أوروبيين فاهمين لقلبوا الطاولة على ترامب وعملوا صفقة مع بوتين، وذلك بإدخال روسيا ضمن منظومة الحلف العسكري الأوروبي".

ويُذكر أنه فور الإعلان عن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، سارع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال لإعلان استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية المعادن.

ولم يُوقَّع زيلينسكي الاتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنية الأوكرانية الذي زار مؤخرا واشنطن من أجله، وذلك بعد المشادة الكلامية التي وقعت ببينه وبين وترامب في البيت الأبيض أمام الكاميرا.