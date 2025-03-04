عربدة ستندمون عليها.. هكذا تفاعل سوريون مع غارات إسرائيل على أراضيهم

أثارت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الساحل السوري، والتي استهدفت منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية ومواقع دفاع جوي في محيط مدينة طرطوس، استنكارا وردود فعل غاضبة من السوريين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استهداف موقع عسكري استخدم لتخزين وسائل قتالية للنظام السوري، مؤكدا أنه "يواصل مراقبة التطورات وسيعمل كل ما يلزم لحماية مواطنيه".

ورصد برنامج شبكات (2025/3/4) جانبا من تعليقات السوريين على هذه الغارات، ومنها ما كتبه سوري محذرا: "في كل ضربة على سوريا، تجعلون من الشعب السوري عدوا أكثر لكم مع مرور الزمن، سيكلفكم ذلك كثيرا".

بينما غرد الذهبي: "بعد قصف إسرائيل لنقاط في طرطوس بالساحل، على الجميع أن يعي أن تل أبيب تشن حربا واضحة على سوريا، وتريد تعجيل الصدام لكي تستغل حالة عدم الجاهزية في الشام لتعلن انتصارا وهميا لا علاقة له بالواقع".

وبحدّة علق عبد الله: "من حرب غزة إلى العدوان على الضفة، ومن قصف لبنان إلى قصف سوريا والتوغل في أراضيها والتدخل في شؤونها الداخلية، عربدة إسرائيل لا تعرف حدودا، إسرائيل لا تجيد سوى القتل والتدمير والخراب وزعزعة استقرار دول الجوار".

وأضاف آدم مهددا: "إذا فتحت سوريا حدودها لكل من يريد قتالكم ستندمون، عليكم احترام خيار الشعب السوري وعدم دعم الأقليات ضد الحكومة وتحريضهم لتشكيل مليشيات، لن تنفعكم هذه الحركات".

وحسب وكالة سانا الرسمية، لم يتم تسجيل خسائر بشرية نتيجة هذه الغارات حتى الآن، في حين تستمر فرق الدفاع المدني في العمل بمواقع الاستهداف.