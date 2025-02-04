ترامب يثير موجة غضب على المنصات بعد تشكيكه بمصير اتفاق غزة

تفاعل مغردون مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولقائه المرتقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط جدل بشأن مستقبل الهدنة وإمكانية استمرارها.

وتتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي ترامب بنتنياهو، في أول اجتماع رسمي بينهما منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

ويأتي اللقاء في وقت تتواصل فيه المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وسط تحديات كبيرة تتعلق بإطلاق سراح الأسرى ومطالب إسرائيلية بتفكيك البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه "لا توجد ضمانات" لاستمرار وقف إطلاق النار، معتبرا أن الوضع لا يزال معقدا ومفتوحا على كل الاحتمالات.

في المقابل، أكد مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الهدنة "ما زالت صامدة حتى الآن"، معربًا عن أمله في "إنقاذ مزيد من الأرواح والتوصل إلى تسوية شاملة للوضع برمّته".

وأعاد ترامب الحديث عن ما وصفه بـ"صغر مساحة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه لطالما فكر في إمكانية "توسيعها"، وهي تصريحات تتماشى مع ما كتبه نتنياهو على منصة "إكس"، حيث قال إن القرارات التي اتخذها خلال الحرب "غيّرت وجه الشرق الأوسط"، وإنه يعتقد أن العمل مع ترامب يمكن أن يسهم في إعادة رسم الخريطة بشكل أكبر.

غضب وسخرية

ورصد برنامج "شبكات" (2025/2/4) جانبا من تعليقات المغردين على تصريح ترامب ولقائه المرتقب بنتنياهو، ومن ذلك ما كتبه ظافر العلي "نتنياهو قبل لقاء ترامب بيقول سوف نقوم بتغيير خرائط الشرق الأوسط.. وافهم يفهيم".

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في حين تساءل سليمان أبو عرب "عمي ترامب ليش كل فترة بتطلع بتنق (تتحدث) على هالاتفاق.. رح يصمد وما رح يصمد.. وشي ماني متأكد.. بشو زاعجك الاتفاق؟؟ لسا ما قتل كل الفلسطينيين؟؟ شو إلي زاعجك بهالاتفاق؟؟".

أما شيماء حسن فعلّقت بسخرية "ما احنا عارفين إنها دولة صغيرة عليهم، طب ما تاخذهم عندك، على الأقل قارة أميركا كبيرة، وأنتم حبايب وأصحاب.. بس عندنا انسى، مش هيحصل".

وكتبت رويدة الخليل "يعني ترامب قالها من زمان وهلا رجع يقولها بدو يهجر الفلسطينيين مو بس من غزة من الضفة كمان (أيضا).. بس مارح (لن) نطلع من أرضنا ورح نبقى فيها لآخر يوم بعمرنا".

يذكر أن نتنياهو استبق لقاءه المرتقب بترامب بإجراء محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد تم اللقاء في أجواء وُصفت بـ"الإيجابية والودية" وسط تأكيدات على استمرار التنسيق بشأن التطورات في المنطقة.

وبناء على هذه المشاورات، يستعد وفد إسرائيلي للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع، حيث من المقرر أن يناقش تفاصيل فنية تتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.