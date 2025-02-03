منصات التواصل تشتعل غضبا: أنقذوا جنين

أثارت مشاهد التفجيرات المتزامنة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتناقلت المنصات ووسائل الإعلام لقطات مصورة توثق لحظات تفجير عدد من المباني السكنية في المخيم، في مشهد وصفه ناشطون بأنه "جريمة حرب" و"تطهير عرقي منظم".

ويأتي هذا التصعيد في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ نحو أسبوعين في مدينة جنين ومخيمها، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية المكثفة في المنطقة.

وقد أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قيام قوات الاحتلال بتفجير عدد من المباني في سلسلة تفجيرات متزامنة بالمخيم.

وكشفت مصادر محلية للجزيرة عن قيام قوات الاحتلال بإجبار سكان مخيم جنين على النزوح خلال الأيام الماضية، في خطوة سبقت إدخال شحنات كبيرة من المتفجرات لنسف المباني.

ولم يقتصر الأمر على التفجيرات، بل شمل أيضا تجريف منازل سكنية، وشق طرق جديدة داخل المخيم، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى انتشار عسكري كثيف في جميع مناطق جنين.

وفي المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر 23 مبنى في مخيم جنين بدعوى استخدامها كبنى تحتية لما وصفه بـ"الإرهاب".

وقد وثقت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لحظات التفجير وما خلفته من دمار واسع في المخيم، حيث أظهرت المشاهد المصورة حجم الخراب الذي لحق بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

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وأثارت هذه المشاهد موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع دعوات متصاعدة للتحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه نشطاء بـ"الجرائم الإسرائيلية المتواصلة" ضد الفلسطينيين.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في أعقاب التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وعبر مغردون عن استيائهم من تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن ما يجري يمثل امتدادا لما يحدث في قطاع غزة، وهو ما أبرزته حلقة 2025/2/3 من برنامج "شبكات".

وبحسب رأي الناشط عبود فإن معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد، كتب يقول: "كم أنا حزين حيال الشعب الفلسطيني أينما تواجد سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مشاهد غزة أصبحت واقعا في الضفة".

حرب الإبادة

وأيد المغرد حسين رأي عبود، وغرد: "ما يحدث في مخيم جنين في الضفة الغربية من تفجير البيوت بالجملة هو مقدمة للترحيل".

وفي تعليق على الموقف الدولي من الأحداث، كتب نعمت يقول: "كما صمت العالم عن دمار غزة يصمت الآن عن دمار جنين".

وفي سياق متصل، يربط المغرد نور الدين بين الأحداث الجارية وأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول ويقول في تغريدته: "تفجير مخيم جنين من قبل إسرائيل يعزز ويثبت ما قالته حماس بخصوص دوافع 7 أكتوبر".

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم.

بينما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من جانبها، إن التفجيرات الضخمة في جنين ونسف المنازل دليل على استمرار حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية.

ومن ناحيتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن وتيرة العنف المتصاعدة في مخيم جنين أدت إلى نزوح شبه كامل لسكانه البالغ عددهم 20 ألفا.