فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو يثير تساؤلات ونشطاء: إلى أين ستأخذ زوجها؟

استحوذت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اهتمام رواد منصات التواصل بعد إعلان النيابة العامة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي معها.

وتواجه سارة نتنياهو تهمة عرقلة العدالة وترهيب هداس كلاين الشاهدة الرئيسية في قضية الفساد الكبرى المتهم فيها زوجها، إذ تتولى الشرطة الإسرائيلية التحقيق بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية، وبإشراف مباشر من "المدعي العام للدولة".

وجاء التحقيق القضائي الجنائي بعد طلب رسمي من النائبة المعارضة بالكنيست الإسرائيلي نعمة لازمي وجهته للنيابة العامة، واستند إلى تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعرض التحقيق الاستقصائي رسائل صوتية مسربة ومحادثات نصية بين سارة نتنياهو وكبيرة مساعدي زوجها، الراحلة حاني بليفيس، تطلب منها تنظيم حملات إلكترونية واحتجاجات ضد هداس كلاين.

وتقول سارة في إحدى الرسائل المسربة حرفيا لمساعدة زوجها: "يجب علينا مهاجمة هداس كلاين، لأنها كاذبة وخبيثة وقذرة ووقحة، وتعمل على تشويه سمعتنا منذ سنوات".

سخرية وتساؤلات

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/3) جانبا من التعليقات على الشبكات الافتراضية بشأن فتح تحقيق جنائي مع زوجة نتنياهو، إذ قالت عايدة "سارة نتنياهو.. ضيف حاضر باستمرار أمام النيابة الإسرائيلية".

وبينما قال إياد شاكر في تغريدته "فساد منتشر في رأس الهرم في كيانهم البغيض، حضرت السخرية في تعليق إيناس بقولها "يعني الست غلطانة إنها واقفة في ظهر جوزها؟ ده المفروض نشكرها إنها غرقته بزيادة".

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وتساءل أحمد زكريا عن نتيجة أفعال زوجة بنيامين نتنياهو قائلا "بعض النساء يأخذن أزواجهن إلى المجد، وأخريات يأخذن أزواجهن إلى الحضيض أو أسفل سافلين، فإلى أين ستأخذ سارة نتنياهو؟".

وفضلت إيلا التركيز على الحكم الذي سيطال سارة نتنياهو من جراء التحقيق القضائي، وأعربت عن قناعتها بأنه "سيكون محدودا في ظل تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يتأثر بعوامل عدة سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية".

بدورها، رحبت النائبة الإسرائيلية نعمة لازمي بفتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، ووصفتها بالمجرمة والمدانة. وتعهدت بعدم الصمت والتراجع، مؤكدة أنها "لن تسمح بدفن هذه القضية من أجل تحقيق العدالة".

وينتظر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي -إن ثبتت الاتهامات الموجهة إليها- حكمٌ بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، وفق ما تنص عليه المادة 249 من القانون الجنائي الإسرائيلي.