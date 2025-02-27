دعوة ملك المغرب لعدم نحر الأضاحي تثير انقساما فماذا قال مغردون؟

أثارت دعوة ملك المغرب محمد السادس شعبه إلى عدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المقبل تفاعلا واسعا على منصات التواصل، في ظل انخفاض أعداد المواشي في البلاد بنسبة 38% عن الأعوام السابقة.

وقال ملك المغرب في رسالته إن "أضحية عيد الأضحى سنة مؤكدة مع الاستطاعة، والقيام بها في هذه الظروف الصعبة سيُلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وبثت القناة الأولى المغربية الرسمية رسالة الملك إلى شعبه، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وجاء فيها "إننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا".

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن قرار الملك محمد السادس يأتي بعد مطالبات شعبية بإلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة للعام السابع على التوالي، والذي يُسهم في غلاء الأضاحي.

ويبلغ متوسط سعر الكبش الواحد في المغرب بموسم شراء الأضاحي بين 4 آلاف و7 آلاف درهم، أي ما يعادل 500 دولار وأكثر.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا السعر كثيرا الفترة القادمة، إذ انخفضت أعداد المواشي في المغرب إلى 18 مليون رأس تقريبا هذا العام، متراجعة 38% عن الأعوام السابقة، حسب وزير الفلاحة أحمد البواري.

واستوردت الحكومة المغربية هذا العام -في محاولة منها لسد العجز- 124 ألف رأس من الغنم، و21 ألف رأس من الأبقار، و704 أطنان من اللحوم الحمراء.

إعلان

وكذلك، ألغت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الماشية في ميزانية عام 2025، للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق.

بين مؤيد ومعارض

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/27) جانبا من تعليقات وآراء المغاربة على الشبكات الافتراضية، وسط انقسام بشأن دعوة الملك إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام.

وفي هذا الإطار، قالت منى الناصري "قرار ملكي صائب بما أن المغرب تعرض لفترة جفاف غير مسبوقة. هكذا سيتجنب الشعب المغربي جشع الشناقة (أي السماسرة) أو الوسطاء!".

وذهب محمد بولديان في الاتجاه ذاته، إذ وصف قرار الملك بالحكيم، مضيفا "لولاه ربما كان (سيزداد) سعر الأضحية. هذا القرار سيريح الأسر وخاصة الأسر الفقيرة وسيعيد الاستقرار لأسعار المواشي واللحوم في المغرب".

وحاول سعيد مسعودي توضيح الصورة أكثر قائلا "قرار ولي الأمر الملك محمد السادس يصب في مصلحة المواطن في الدرجة الأولى، وليس معناه أنه ألغى عيد الأضحى، بل العيد قائم بكل شعائره وطقوسه".

أما الصادق فقال "نفس المشكلة كانت العام الماضي، وكان عندهم الوقت الكافي يلقاو حل (يجدوا حلا)، لكن اختاروا يقطعوا العضو المريض عوض علاجه".

وانتقد محمد سلمان دعوة الملك قائلا "المفروض يذبحوا ويضحوا تقربا إلى الله من أجل أن تعم نعمة المطر وتسقى البلاد بالأمطار والسيول".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها ذبح الأضاحي بالمغرب، فقد ألغاها ملك المغرب الراحل الحسن الثاني 3 مرات أعوام 1963 و1981 و1996.